Nemocnica hlási výrazný pokles počtu pacientov

Umelú pľúcnu ventiláciu tu aktuálne potrebuje 11 pacientov.

20. apr 2021 o 17:16 TASR

TRNAVA. Vo Fakultnej nemocnici (FN) Trnava majú hospitalizovaných 49 pacientov v ochorením COVID-19. Je to v porovnaní so záverom marca o 24 menej, keď to bolo 73 pacientov a o 85 menej oproti záveru februára, keď bolo obsadených 134 z celkových 166 lôžok na COVID oddeleniach. TASR o tom informovala referentka pre PR FN Trnava Katarína Juranová.

Umelú pľúcnu ventiláciu aktuálne potrebuje 11 pacientov. U ďalších 15 hospitalizovaných nie je ochorenie zatiaľ potvrdené. Počas apríla v nemocnici zomrelo na ochorenie COVID-19 27 pacientov.

Nemocnica má v evidencii za marec 85 úmrtí pacientov na toto ochorenie, za február 158 úmrtí, čo je zatiaľ najvyšší počet. V januári zomrelo na ochorenie COVID-19 vo FN 134, v decembri 82, v novembri 37 a v októbri 16 pacientov.

Počet pozitívne testovaných zamestnancov je 18, čo je približne na úrovni predchádzajúceho mesiaca. Najvyšší počet mala FN v polovici decembra, a to 94, počet infikovaných zamestnancov začal výraznejšie klesať až v prvej dekáde februára.

V nemocnici doteraz podali 33.877 vakcín Pfizer/BioNTech.