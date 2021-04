Spartak sa dočkal. Po troch rokoch zdolal Slovan v očakávanom derby

K výbornému výkonu nakopli Trnavčanov fanúšikovia, ktorí ich odprevádzali na zápas.

17. apr 2021 o 20:46 TASR

BRATISLAVA. Futbalisti Slovana Bratislava prehrali so Spartakom Trnava 1:2 v sobotňajšom 159. derby v rámci 5. kola nadstavby Fortuna ligy 2020/2021 v skupine o titul.

Obhajca titulu a suverénny líder tabuľky prehral len tretí ligový duel v tejto sezóne, Trnava natiahla víťaznú sériu vo Fortuna ligy na štyri zápasy.

Preskočila tak Žilinu a je tretia, Žilinčania majú k dobru nedeľný duel v Zlatých Moravciach. Druhý DAC stráca na Slovan 10 bodov, keďže zvládol zápas s Trenčínom. Hráčov AS doma zdolal 2:0.

Článok pokračuje pod video reklamou

Spartak nezdolal Slovan osem zápasov

Spartak v derby ukončil so Slovanom 8-zápasovú šnúru bez víťazstva, ktorá trvala od apríla 2018.

Slovanisti mali pred súbojom šancu získať rekordný jedenásty majstrovský titul v ére samostatnosti, potrebovali na to vyhrať v derby a súčasne prehru DAC s AS. Ani jeden výsledok im však nevyšiel.

Pri odchode z Trnavy na Tehelné pole odprevádzali Spartak fanúšikovia, ktorí už dlhodobo nemôžu povzbudzovať na tribúnach. Pozrite si fotky.

Domáci začali vlažne, Trnavčania boli agresívnejší aj aktívnejší a opticky sa usadili na polovici Slovana. Ich snaha sa dočkala úspechu v 12. minúte. Center Vlaska z priameho kopu na zadnej tyčke nasmeroval do ohňa Twardzik a tam si dal nešťastný vlastný gól kapitán Božikov. Trnava dobrou organizáciou marila snahu domácich o odpoveď.

Prečítajte si tiež: Bonzáčik zo 7. ligy: Kto si nedáva servítku pred ústa, často prehráva v bagu, či zahodí aj nemožné? Čítajte

Neujal sa priamy kop De Marca z nádejnej vzdialenosti, ani strela Hentyho po priklepnutí od Strelca. Henty to skúsil opäť o pár minút, opäť nepresne. V 29. minúte sa lopta z pravej strany z priameho kopu od Strelca dostala až k pohotovo reagujúcemu brankárovi Takáčovi, ten ju vyboxoval, následný pokus o dorážku od Mohu obranca Trnavy zblokoval. Trnava hrala súbojovejšie, čakala na chyby súpera, jednu mohol v 37. minúte potrestať Twardzik, ale mieril len nad. V nadstavenom čase ešte Greif s prehľadom kryl pokus Griča.

Kto čakal, že Slovan spustí na Spartak od začiatku druhého dejstva oheň a síru, nedočkal sa. Hostia pokračovali v pozornom výkone, no v 53. minúte urobili v obrane sériu chýb. Henty sa dostal na päťku úplne osamotený, ale v stopercentnej šanci trestuhodne zlyhal, keď loptu napálil len do Takáča.

V 63. minúte predviedol z vlastnej polovice individuálny prienik Strelec, ale na silnejšiu a presnejšiu strelu mu už nezostali sily. Z následnej akcie sa Trnava dostala k šestnástke domácich a po faule pri jej hranici dostala výhodu priameho kopu z výbornej pozície. Prvú strelu Savvidisa ešte múr zblokoval, ale exportná dorážka gréckeho legionára už skončila za Greifovým chrbtom. Slovan dobýjal šestnástku hostí, ale pomerne platonicky.

Napriek štyrom striedaniam po druhom góle sa v jeho strede nenašiel nik, kto by strhol spoluhráčov. No v 83. minúte zahral nešťastne Savvidis vo vlastnej šestnástke rukou a nariadenú penaltu premenil Ratao. Domáci ešte v závere tlačili v snahe aspoň vyrovnať, no Spartak si prestížne víťazstvo ubojoval.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSpartakTrnava%2Fvideos%2F197533148845296%2F&show_text=false&width=476

ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava 1:2 (0:1)

Góly: 84. Ratao (z 11 m) - 12. Božikov (vlastný), 65. Savvidis,

ŽK: de Kamps, De Marco - Yusuf, Vlasko, Kóša, Grič. Rozhodovali: Gemzický - Poláček, Jekkel, bez divákov.

Slovan: Greif - Medveděv, Abena, Božikov, De Marco - Nono (67. Rabiu), de Kamps - Čavrič (67. Daniel), Strelec, Moha (71. Ratao) - Henty (71. Ožbolt)

Trnava: Takáč - Koštrna, Kóša, Twardzik, Mikovič - Grič, Savvidis - Cabral (90.+1 Yao), Vlasko (86. Benovič), Yusuf (80. Tsaousis) - Ristovski

OHLASY PO ZÁPASE

Darko Milanič, tréner Slovana: „Súhlasím s úvodnými slovami kolegu, že zlomový moment bol prvý gól. Padol však po čistom faule. Je náročné hrať proti dobre brániacemu súperovi, ktorý hrá agresívne. Mali na môj vkus veľa odrazených lôpt. Chýbalo mi veľa vecí v našom výkone. Nehrali sme rýchlejšie, potom sme boli sme pod tlakom a chýbalo nám aj kus šťastia. Mali sme čisté šance, ktoré sme nevyužili a z výsledku sme veľmi sklamaní.“

Michal Gašparík, tréner Trnavy: „Mali sme aktívny vstup do zápasu a odmenou bol prvý gól. To bol zlomový moment a tým, že sme išli do vedenia, stúplo sebavedomie a chalani kontrolovali zápas. Do druhého polčasu sme opäť chceli vstúpiť aktívne, aby sme neboli pod tlakom. Nebyť penalty, tak Slovan si nevedel dať rady s našou blokovou obranou. Slovan má lepšie individuality, ale my máme lepší tím. Záver bol hektický, ale myslím, že víťazstvo je zaslúžené. Venujeme ho fanúšikom, ktorí nás nakopli tým, čo nám urobili. Klubizmus, v takej podobe, aký je v Trnave, nie je nikde inde na Slovensku.“

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fr.sefrna%2Fvideos%2F10218454905419582%2F&show_text=false&width=560

Fanúšikovia Spartaka hráčov nielen odprevádzali, ale aj vítali po víťaznom derby zápase. Nechýbal ohňostroj a pokriky, do ktorých sa zapojili aj samotní hráči.

Tabuľka:

1. Slovan 27 19 5 3 69:21 62

2. DAC 27 15 7 5 59:36 52

3. Spartak 27 15 2 10 42:34 47

4. Žilina 26 13 6 7 59:41 45

5. Z. Moravce 26 10 6 10 40:38 36

6. Trenčín 27 7 7 13 34:51 28