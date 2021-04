Dôchodkyňa vďaka nepozornosti prišla pri bankomate o peniaze

Okamžite sa našiel muž, ktorý si ich zobral.

16. apr 2021 o 14:04 Róbert Kmeťo

TRNAVA. Stačí chvíľa nepozornosti a môžete prísť o svoje peniaze pri vyberaní z bankomatu. Presvedčila sa o tom nedávno aj 74- ročná dôchodkyňa v Skalici. Pani Mária si totiž prišla vybrať do bankomatu peniaze, ktoré jej síce vydal, no ona si to nevšimla. Aj z tohto dôvodu kontaktovala banku, ktorá jej oznámila, že peniaze boli vybraté. Neskôr si ich všimol muž, ktorého zachytila kamera ako peniaze vzal z lišty bankomatu, len 13 sekúnd po tom, čo pani opustila tento priestor.

Ak tento muž mal aj dobrý úmysel peniaze vrátiť, nemusí sa mu to vyplatiť. Polícia upozorňuje, že neodovzdaním takýchto vecí či peňazí sa môžu takéto osoby vystaviť riziku trestnoprávnej zodpovednosti. Ak ste tohto muža videli, alebo ho poznáte, kontaktujte prosím políciu na 158.

