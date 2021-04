Príjem Trnavy napriek pandémii neklesol

Zastupiteľstvo očakávalo výpadok dane z príjmov takmer tri milióny eur.

15. apr 2021 o 11:58 SITA

TRNAVA. Do rozpočtu Trnavy prišlo v minulom roku z podielových daní 26,5 milióna eur. Je to o pol milióna viac, ako počítal rozpočet, ktorý bol schválený ešte pred začiatkom pandémie.

Vyplýva to zo záverečného účtu mesta, ktorý bude schvaľovať mestské zastupiteľstvo koncom apríla. Prognózovaný výpadok dane z príjmov fyzických osob v súvislosti s pandémiou sa tak nepotvrdil.

Na druhej strane bola táto položka v príjmoch mesta rovnaká ako v roku 2019, v predchádzajúcich rokoch vždy rástla.



Mesto Trnava očakávalo podľa pôvodného rozpočtu v roku 2020 z podielových daní 26 miliónov eur. Po začiatku prvej vlny pandémie a očakávanom znížení príjmov z podielových daní mestské zastupiteľstvo na konci apríla 2020 upravilo túto čiastku na 23,1 milióna eur.



Po prognózach Rady pre rozpočtovú zodpovednosť o možných vplyvoch pandémie na ekonomický vývoj a verejné financie Trnava, rovnako ako väčšina miest a obcí na Slovensku požiadala ministerstvo financií o finančnú výpomoc v objeme takmer 1,5 milióna eur.

Túto výpomoc začnú samosprávy splácať až v roku 2024, keď by podľa očakávania ministerstva mali byť ich príjmy už skonsolidované.



Podielové dane, ktoré štát prerozdeľuje medzi mestá, obce a vyššie územné celky, tvoria dôležitú položku v príjmoch samospráv. Príjem Trnavy z tejto dane kontinuálne rástol celé roky.

Kým v roku 2010 prišlo z tejto dane do rozpočtu mesta 11,8 milióna eur, o päť rokov neskôr to už bolo 17,5 milióna eur a od roku 2016 to bolo každý rok viac ako 20 miliónov eur.