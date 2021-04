Nemocnica v Galante po viac ako troch mesiacoch už nie je červená

Galantská nemocnica prešla do červeného režimu 7. januára, na začiatku vrcholnej fázy pandémie.

14. apr 2021 o 19:24 SITA

GALANTA. Nemocnica Svet zdravia v Galante od dnešného dňa už nie je vyhradená len pre pacientov s ochorením COVID-19. Po viac ako troch mesiacoch sa tak začína vracať k poskytovaniu neodkladnej zdravotnej starostlivosti všetkým akútnym pacientom.

Prvých 25 lôžok bolo vyčlenených pre internistické, neurologické a geriatrické oddelenia. Nemocnica si podľa Tomáša Kráľa, hovorcu siete nemocníc Svet zdravia, naďalej ponecháva 88 lôžok pre pacientov s koronavírusom, z toho osem s umelou pľúcnou ventiláciou.

Galantská nemocnica prešla do červeného režimu 7. januára, na začiatku vrcholnej fázy pandémie. Až do utorka 13. apríla slúžila ako nadregionálna nemocnica iba pre pacientov s ochorením COVID-19. Počas ostatných 97 dní hospitalizovala 1 168 pacientov s vážnym priebehom vírusového ochorenia. Za ten čas bolo 683 prepustených do domácej liečby, 377 ochoreniu podľahlo.

Počet pacientov klesá

Počty hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici podľa Kráľa klesli o 70 %, v utorok to bolo 45 pacientov. Neklesajú však počty kriticky chorých pacientov, ktorí si vyžadujú podporu umelej ventilácie. Z tohto dôvodu nie je možné najmä v chirurgických odvetviach poskytovať náročnejšie operačné výkony, pri ktorých hrozí riziko závažného zhoršenia zdravotného stavu pacienta.



„V týchto odboroch sme naďalej dohodnutí na prekladaní pacientov do Fakultnej nemocnice v Trnave. Naopak, od dnešného dňa sme obnovili prvých 25 lôžok pre pacientov oddelení internej medicíny, neurológie a geriatrie. Dúfame, že priaznivý vývoj pandemickej situácie nám umožní postupne obnovovať ďalšiu neodkladnú zdravotnú starostlivosť a čoskoro aj výkony v plánovanom režime. Potrebujú to tak naši zdravotníci, ako aj obyvatelia galantského regiónu,“ povedala Alexandra Pavlovičová, riaditeľka nemocnice Svet zdravia Galanta.