Verejné obstarávanie na rekonštrukciu mosta cez Váh pribrzdili námietky

Oprava má stáť niekoľko miliónov eur. Kedy by sa mohli začať prvé práce?

14. apr 2021 o 15:22 SITA

TRNAVA. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) pozastavil proces verejného obstarávania na rekonštrukciu mosta cez Váh v Hlohovci v predpokladanej hodnote 4,9 milióna eur. Dôvodom je podľa predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča viacero námietok zo strany jedného z uchádzačov o zákazku.

„Tak, ako sa to často stáva, aj v tomto prípade sme rukojemníkmi spôsobu verejného obstarávania. Musíme počkať, kým sa ÚVO s námietkami vysporiada,“ skonštatoval Viskupič. Práce na moste sa mali podľa pôvodných predpokladov začať v jarných mesiacoch tohto roku s tým, že budú trvať najviac jeden a pol roka. Kedy sa práce reálne začnú, bude podľa Viskupiča záležať od toho, kedy sa skončí verejné obstarávanie.

Viskupič tlačí na skoré začatie prác

Zdôraznil, že v tomto konkrétnom prípade je k dispozícii projektová dokumentácia, územné aj stavebné rozhodnutia a vyčlenené sú aj peniaze.

„Tlačím na to, aby sa oprava mosta začala ešte tento rok,“ dodal Viskupič. Pripustil, že vzhľadom na okolnosti je možné, že oprava hornej časti mosta, s ktorou bude spojené vylúčenie dopravy, príde na rad až na budúci rok.



Najväčší cestný most v kraji sa nachádza na ceste II/513 na okraji Hlohovca. Je takmer 350 metrov dlhý a 11,8 metra široký. Postavený bol v rokoch 1962 – 1964, pred dvoma rokmi z neho pre problémy so statikou vylúčili nákladnú dopravu nad 12 ton. Na to najviac doplácajú obyvatelia tých obcí, cez ktoré vedie obchádzková trasa.



Rekonštrukciou mosta počíta aj s vytvorením plnohodnotného chodníka a cyklochodníka po oboch jeho stranách.