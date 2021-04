Rastislav Filípek: Každý víkend sme sa postavili pred prázdne tribúny

Trnavské volejbalistky riešili počas sezóny viacero prekážok. Netradičný ročník ukončili na šiestom mieste v tabuľke.

13. apr 2021 o 18:06 Martina Radošovská

TRNAVA. Trnavské volejbalistky si v poslednom zápase sezóny vybojovali víťazstvo nad Prešovom a v konečnej tabuľke extraligy žien tak obsadili 6. miesto.

Sezóna 2020/2021 bola oproti ostatným špecifická a sprevádzali ju prísne protipandemické opatrenia.

Článok pokračuje pod video reklamou

Družstvo Hit UCM Trnava pod vedením hlavného trénera Rastislava Filípka bojovalo s viacerými prekážkami: nútenou výmenou športovej haly pred záverom sezóny či presúvaním termínov zápasu pre karanténu súperiek, čo spôsobilo vypadnutie zo zápasového rytmu. Spoločne s Rastislavom Filípkom sme sa za touto sezónou obzreli a zhodnotili ju.

Konečné šieste miesto v tabuľke, prevláda u vás spokojnosť s týmto umiestnením?

Cieľ bol iný, ale šieste miesto je reálnym obrazom tejto sezóny vzhľadom na silu družstiev, proti ktorým sme nastupovali. Osobne som spokojný s priebehom sezóny a výsledkami, ktoré sme dosahovali počas extraligy.

Posledný zápas nadstavbovej časti bol neštandardný. Duel, v ktorom sa malo rozhodnúť o piatom mieste v tabuľke pred play-off, sa mal pôvodne hrať už 20. februára. Pre koronavírus v družstve Brusna bol však trikrát odložený a na štvrtýkrát bola na zápas dokonca privolaná polícia, pretože nastúpila hráčka, ktorá mala byť ešte v povinnej karanténe. Napokon sa stretnutie neodohralo. Bola to pre vás náročná situácia, aj vzhľadom na neustále odkladanie a presúvanie termínov zápasu s VK Pirane Brusno?

Bola to veľmi špecifická situácia. Máme jasné manuály, ako v tejto dobe postupovať a zásadné body neboli dodržané zo strany Brusna. Horšie pre nás bolo, že samotný zápas sa odkladal zhruba štyri týždne. Takýto výpadok zápasovej praxe pred play-off je zásadným zásahom do prípravy v záverečnej časti. Jednoducho sme vypadli zo zápasového rytmu.

Rastislav Filípek (zdroj: HIT UCM Trnava)

Po roku ste sa vo štvrťfinále play-off stretli opäť s VK Nové Mesto nad Váhom. Kým vašu minuloročnú snahu zabrzdili protiepidemické opatrenia, tento rok ste na súperky nestačili (0:2 na zápasy). Situácii nepomohlo ani už spomínané vypadnutie zo zápasového kolotoča tesne pred štvrťfinále. Ako hodnotíte tieto zápasy?

Boli úplne iné ako minulú sezónu. Naše družstvo zostalo takmer nezmenené, zatiaľ čo na strane Nového Mesta nad Váhom prišlo k viacerým zásadným zmenám v tíme. Dva zápasy v štvrťfinále sú málo, v podstate ani nie za päť dní sme odohrali najdôležitejšiu čas sezóny.

Nasledovali boje o 5. – 7. miesto, kde ste so súperkami zažili dramatické stretnutia. Zamrzelo vás, že sa vám nepodarilo vybojovať si 5. miesto, keď bolo na dosah?

Prečítajte si tiež: Rád viedol debaty s fanúšikmi Čítajte

Samozrejme, špeciálne sme mali výborne rozohratý odvetný zápas v Brusne, ale nedokázali sme ho dotiahnuť do víťazného konca, a tak sme ešte v poslednom zápase sezóny museli hrať naplno o šiestu priečku.

Táto sezóna bola odlišná od tých predchádzajúcich, nariadená karanténa súperiek, hra bez divákov, v závere súťaže ste sa museli presťahovať z Mestskej športovej haly do telocvične v Strednej odbornej elektrotechnickej škole v Trnave. Komplikovali všetky tieto prekážky vašu prípravu? Vnímali ste sezónu aj vzhľadom na podmienky ako náročnejšiu?

V prvom rade musím povedať, že som veľmi rád, že sme mohli trénovať a hrať. Ocitli sme sa medzi piatimi športmi, ktorých najvyššie súťaže pokračovali za sprísnených hygienických podmienok. Zodpovedným prístupom nás všetkých sme zvládli situáciu okolo covidu veľmi dobre.

Samozrejme, bude to pre nás všetkých pamätná sezóna, zažili sme, čo nikdy, ale taká je dnes doba. Bojovali sme so všetkým možným, od nariadení cez dezinfekcie, testovania pred zápasmi, s absolútnou absenciou regenerácie, všemožnými príkazmi, zákazmi a odporúčaniami, no a po tom všetkom sme sa vždy cez víkend postavili pred prázdne tribúny. Z toho som najsmutnejší najviac.

Chcem sa poďakovať všetkým zainteresovaným za skvelú prácu a podmienky počas sezóny, ktoré pre nás vytvorili. Samozrejme, v neposlednom rade hráčkam a realizačnému tímu. Neexistoval pre nás piatok ani sviatok. Z môjho pohľadu išlo o najlepšiu sezónu pri extraligovom družstve.

Ako ste spokojný s vyskladaním kádra trnavských volejbalistiek v sezóne 2020/2021? Pociťovali ste niekde rezervy? Ktoré hráčky predstavovali opory tímu?

Prečítajte si tiež: Sezónu uzavrela tromi osobnými rekordmi Čítajte

Naše smerovanie je jasné, snažíme sa družstvo vždy dopĺňať mladými perspektívnymi hráčkami, ktoré chcú v Trnave študovať a športovať zároveň. Samozrejme, rezervy tam sú, ale je na nás, aby sme ich spoločne odstraňovali. Volejbal je veľmi špecifický v tom, že ak sa jedna hráčka neoprie o druhú, tak opora nemá oporu. Každá sezóna ma naučila niečo nové a posunula vpred. Verím, že to isté platí aj o mojich hráčkach.

Okrem toho pôsobíte ako tréner pri volejbalovej reprezentácii U17, kde ste v polovici marca vycestovali do chorvátskeho Zadaru zabojovať o postup na majstrovstvá Európy. Príprava vzhľadom na situáciu asi nebola práve jednoduchá a rovnako vás sprevádzali problémy aj priamo v Zadare, kde ste pre testovanie neboli v kompletnej zostave. Mladí Slováci bez výhry obsadili 7. pozíciu, čím zároveň prišli o šancu predstaviť sa v májovej záverečnej II. fáze kvalifikácie. Ako hodnotíte vaše pôsobenie na turnaji?

Bola to pre nás skúška ohňom. Prvá medzinárodná konfrontácia bez akéhokoľvek prípravného zápasu, s minimálnym počtom tréningov a s chlapcami, ktorí už niečo vyše roka nešportujú. Ale som veľký optimista, čo sa týka tohto družstva. Pracujeme na tom, aby sme v ďalšom kvalifikačnom cykle boli úspešní.

Čo vy a budúcnosť pri trnavských volejbalistkách? Povediete tím aj v nasledujúcej sezóne?

Áno, povediem, moja kariéra bude vždy nejakým spôsobom spojená s Trnavou.

(zdroj: Eleonóra Szombatová)

Posledný zápas sezóny

Trnavské volejbalistky nastúpili v stredu (7. apríla) na záverečný zápas extraligy žien vo volejbale v sezóne 2020/2021. V skupine o 5. – 7. miesto sa postupne stretli s VK Brusno, ktorému po vyrovnaných zápasoch podľahli 2:3 a 1:3.

Naopak v Prešove zvíťazili 3:1, tak v priamom súboji o konečné 6. miesto privítali práve zlepšujúci sa Prešov.

V súboji potrebovali Prešovčanky trojbodovú výhru, domácim stačil na definitívu zisk dvoch setov.

Zvládli dôležitý zápas

V prvom sete si Prešov už v úvode utvoril výrazný náskok a záver si ustrážil. V druhej časti Trnavčanky odskočili z 10:10 na 18:11, hostky ešte znížili na 21:23, ale obrat nedokonali a bolo vyrovnané.

Prešovčanky už nesmeli v ďalšom priebehu zaváhať, úvod tretieho dejstva však vyšiel domácemu družstvu vedenom kapitánkou Tatianou Grófovou (13:5) a Trnavčanky bez problémov dokráčali k zisku potrebného druhého setu. Hostky bojovali ďalej, štvrtý set získali v koncovke (18:17, 25:19), tajbrejk však už jasne ovládol domáci tím, keď si víťazstvo vybojovali striedajúce mladé domáce hráčky.

„Hiťáčky“ potiahli bodmi k výhre smečiarka Konárová (17) a univerzálka Povrazníková (16), za hostky najviac bodovali skúsená univerzálka Kubová (19) a smečiarka Paulínyová (15). Trnavčanky si pomohli aj 16 esami – päť dala Konárová, štyri Sarah Ondrejková.

(zdroj: Eleonóra Szombatová)

Rastislav Filípek, tréner Trnavy:

„Sami sme sa dostali do situácie, v ktorej sme boli pred zápasom. Odvážny Prešov a 12 individuálnych chýb nám na úvod zápasu, samozrejme, nepomohli. Po prvom prehratom sete sme zlepšili úplne všetko a odkontrolovali dva potrebné sety. V závere štvrtého setu sme sa vďaka dobrým striedaniam opäť dostali do zápasu a v tajbrejku jasne dominovali.“

Ivana Povrazníková, najlepšia hráčka zápasu:

„Opäť sme nezačali ideálne, možno na nás doľahla dôležitosť tohto zápasu. Po prvom sete sme sa otriasli, získali sme potrebné dva sety a nakoniec sme sa zaslúžene tešili z víťazstva 3:2. K výhre prispeli výbornými výkonmi všetky hráčky, čo ma nesmierne teší.“

HIT UCM TRNAVA (5.) – VK PREŠOV (7.) 3:2 (-21, 22, 17, -19, 8)

Rozhodovali: Szász a Viktoríni-Lisá, bez divákov

TRNAVA: Límová 7, Grófová 5, Konárová 17, R. Vojtechová 9, Povrazníková 16, Behúnová 7, liberá Jakábová a Magulová (Sivičeková 2, S. Ondrejková 6, Stieranková 1, Tomčíková 3). Tréner: R. Filípek.

Prešov: Lukáčová 6, Gécziová 2, Paulínyová 15, Kotuličová 9, P. Kubová 19, Pisarčíková 9, liberá Nehilová a Šromovská (Čermáková 0, Grocká 0, Zubková 7, Novotná 1). Tréner: R. Németh.

Hráčka zápasu za Trnavu: Ivana Povrazníková

Oslávia výročie

Prečítajte si tiež: V Brestovanoch čiastočne zrekonštruovali budovu štadióna Čítajte

Herný a fyzický progres hráčok sa v sezóne odzrkadlil v 12 víťazstvách proti kvalitným družstvám. V družstve sa nestratili ani odchovankyne trnavského volejbalu blokárka Adriána Límová a liberka Michaela Magulová. Počas sezóny družstvu pomohla univerzálka Ivana Povrazníková celkovo 334 bodmi a smečiarka Zuzana Konárová 244 bodmi.

V roku 2021 volejbalový klub oslavuje 20. výročie od založenia a po skončení sezóny sa už pripravuje na postupný návrat volejbalovej mládeže na vonkajšie športoviská v Centre plážových športov v areáli Slávie, kde chystá klub túto sezónu významné investície.

Extraliga žien vo volejbale vyvrcholila v bojoch o titul, kde Slávia EU Bratislava zdolala aj do tretice Strabag VC Bilíkova Pezinok a získala rekordný devätnásty majstrovský titul v ženskej extralige.⋌