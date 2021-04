Náročný týždeň zakončila Trnava výhrou

Spartak v pohári neuspel a vypadol, v lige si však opäť napravil chuť.

11. apr 2021 o 22:32 Martina Radošovská

TRNAVA. Futbalisti Spartaka Trnava majú za sebou náročný týždeň.

Po tom ako v lige zdolali Trenčín na domácej pôde, čakal ich už v utorok doobeda pohárový duel s tým istým súperom, no tentokrát na neutrálnej pôde v Topoľčanoch.

Stopka v pohári

Termín pohárového zápasu, ktorý sa odohral 6. apríla o 11.00 h., ostro skritizoval tréner Trenčína Stijn Vreven.

„Hrať dva zápasy za tri dni je pre mňa niečo nepochopiteľné. Každý, kto trochu ro-zumie futbalu, vie, že to nie je možné. Navyše, hráme predpoludním a futbalista na plnohodnotnú regeneráciu po zápase potrebuje minimálne 72 hodín. Pre nás, ako aj pre Trnavu to bude iba 61 hodín. Je to smiešne, niečo také som v živote nevidel. Ak mi to niekto môže vysvetliť, nech to, prosím, urobí, pretože ja asi nie som dosť inteligentný,“ citovala ho RTVS. Trenčín napokon zápas vyhral najtesnejším rozdielom 1:0 a vyradil tak Trnavu z pohárových bojov.

Trenčín bol v prvom polčase aktívnejší a v strede poľa získaval oveľa viac lôpt. Spartakovci si príliš často pomáhali nakopávanými loptami na osamoteného Ristovskeho, ktorého však pozorne strážili Križan s Ramonom. Trnavčania mali iba náznaky šancí a brankára Kukučku prakticky neohrozili, no Takáč sa na opačnej strane zapotil viac a blysol sa viacerými peknými zákrokmi.

O osude duelu rozhodla 57. minúta, kedy Čatakovič vystrelil na Takáča, ten vyrazil loptu pred Corryna, ktorý ju krížnou strelou poslal do siete – 0:1. Napokon sa tento gól ukázal ako rozhodujúci, pretože aj keď sa Trnava snažila hrať ofenzívnejšie, prechod dopredu bol kŕčovitý. Až do konca zápasu si Spartak nevypracoval žiadnu výraznejšiu šancu a so Slovnaft Cupom sa v tejto sezóne rozlúčil.

Tréner Trnavy Michal Gašparík aj napriek prehre adresoval po zápase slová chvály pre svojich hráčov. „Bol to opäť zápas o jednom góle, lebo obe mužstvá sa už veľmi dobre poznáme, keďže hráme v krátkej dobe tretie vzájomné stretnutie. V závere sme chceli, bolo to na úkor systému, len sme sa to tam snažili tlačiť a odbojovať, ale klobúk dolu pred chalanmi, že odohrali oba zápasy celé, kým Trenčín to prestriedal.“

Momentka zo zápasu Spartak Trnava - Z. Moravce (zdroj: Lukáš Grinaj)

Lepšie pripravení

Len sedemnásťročný Sebastián Kóša v oboch zápasoch s Trenčínom vytvoril stopérsku dvojičku s Filipom Twardzikom.

„Začiatok zápasu sme nezachytili, hoci v prvom polčase mal súper len náznak jednej šance. Trenčania mali viac z hry, no postupne sme sa dostávali do zápasu, ale nepodarilo sa nám to pretaviť do výraznejších šancí. Hore sme dokázali podržať len málo lôpt, a keď sme sa aj dostali k centru, tak bol buď zblokovaný, alebo neadresný. Mali sme náročnejší týždeň, no nechcem sa na to vyhovárať, lebo podmienky boli rovnaké pre oba tímy. Napriek tomu si myslím, že sme boli lepšie pripravení a Trenčín od 60. minúty fyzicky odpadával, no nepodarilo sa nám to vpredu prelomiť,“ vyjadril sa pre klubový web k pohárovému zápasu Kóša.

V lige s dobrým výsledkom

V 4. kole nadstavby, ktoré sa odohralo v sobotu, privítal Spartak na domácom štadióne ViOn Zlaté Moravce. Spartakovci hodili neúspech v pohári za hlavu a naplno sa sústredili na nasledujúci zápas v lige. Potvrdili to aj slová stopéra Filipa Twardzika pred sobotňajším duelom.

(zdroj: Lukáš Grinaj)

„Povedali sme si, že máme iný cieľ a koncentrujeme sa na zápas so Zlatými Moravcami. Bude to ťažký zápas, lebo v posledných troch stretnutiach hrali vždy tri iné formácie, takže sa musíme pripraviť na všetky možnosti, ktoré by mohli proti nám hrať,“ povedal pre klubový web.

Tréner Michal Gašparík na zápas s Moravcami nemohol aj naďalej počítať so zranenými Rusovom, Anthonym, Bukatom, Tummom a Turňom. Pred úvodným výkopom zagratulovali činovníci domáceho klubu bývalému brankárovi a prezidentovi klubu Dušanovi Keketimu k 70. narodeninám.

Hneď v úvodnej minúte zápasu mohli Trnavčania skórovať, kedy Koštrnov center z pravej strany hlavičkoval Grič tesne vedľa žrde. Spartak mal dominantné držanie lopty, hernú prevahu a tlačil sa dopredu. Hostia sa dostávali k hre len sporadicky. Všetko podstatné sa v prvom polčase odohralo pred bránkou Chovana, no ViOn bol v obrane pozorný a Trnavu nepúšťal do veľkých šancí. Chovan musel zasahovať po trnavskom priamom kope, keď Vlaskov center usmerňoval na bránku Twardzik. Krátko na to po Vlaskovej strele dorážal hlavou Grič, opäť však nenašiel cieľ. Zlaté Moravce trafili do priestoru trnavskej brány prvýkrát v 28. minúte, Takáč však s pokusom Balaja nemal problémy. Spartak sa ujal vedenia v 38. minúte. Mikovičov center zrazil rukou vo vlastnom pokutovom území Duga, penaltu si postavil Vlasko, Chovan síce jeho strelu vyrazil, trnavský stredopoliar však svoju chybu napravil a pohotovo dorazil loptu do siete – 1:0. V závere polčasu ešte brankár ViOnu chytil hlavičku Savvidisa po priamom kope.

Krátko po zmene strán sa do streleckej pozície dostal Cabral, ale Chovan pohotovo zasiahol. V 49. minúte to však už Cabralovi vyšlo, keď utiekol po pravom krídle, prudkým prízemným centrom našiel na päťke Ristovskeho, no tomu ukradol čistý gól stopér Moško, ktorý si loptu zrazil do vlastnej siete – 2:0. Znížiť mohol po Ďubekovom priamom kope Pintér, ale Takáč jeho pokus vyrazil na roh. Do dobrého zakončenia sa dostal aj Koštrna a Chovan vytlačil spod brvna aj pokus, ktorý Moško tečoval. V 72. minúte Takáč chytil malú domov od Kóšu, arbiter Ruc nariadil nepriamy kop, v hradbe tiel ale Hrnčárov pokus nabral smer mimo bránky. Záver zápasu bol poznačený masívnym striedaním, v ktorom dal Gašparík šancu na prvý ligový štart aj 17-ročnému Marekovi Ujlakymu. Vlasko mu pri striedaní dokonca odovzdal kapitánsku pásku. Trnavské víťazstvo na 3:0 spečatil v 90. minúte Cabral, ktorý využil prihrávku Ristovskeho, z krídelného priestoru vnikol do šestnástky a umiestnil loptu k bližšej žrdi.

Michal Gašparík, tréner Trnavy: "Snažili sme sa mať zápas od prvej minúty pod kontrolou, čo sa nám darilo, chceli sme eliminovať ich kľúčových hráčov, z hry si Zlaté Moravce dnes nevytvorili nič. Boli nebezpeční po štandardkách, na ktoré sme sa tiež chystali, no tie neovplyvníte. Som rád, že sme po tomto víťazstve stále v hre o tretie miesto.“

FC Spartak Trnava – FC ViOn Zlaté Moravce 3:0 (1:0)

Góly: 38. Vlasko, 49. Moško (vlastný), 90. Cabral.

Rozhodovali: Ruc – Košecký, Borsányi. ŽK: Mikovič – Pintér, Grozdanovski, bez divákov.

TRNAVA: Takáč – Koštrna, Kóša, Twardzik, Mikovič (66. Trajkovski) – Savvidis (66. Iglesias) – Cabral, Grič (83. Benovič), Vlasko (87. Ujlaky), Bamidele Yusuf (83. Johnson Nsumoh) – Ristovski

Z. MORAVCE: Chovan – Čögley, Moško, Tóth, Pintér – Grozdanovski, Duga – Hrnčár, Ďubek (68. Sloboda), Čonka (44. Chren) – Balaj.

Ostatné výsledky (4. kolo nadstavbovej časti – skupina o titul):

AS Trenčín – MŠK Žilina 2:3 (1:2)

FK DAC D. Streda – ŠK Slovan Bratislava 2:2 (0:1)

Najbližší program FC Spartak Trnava:

sobota 17. apríla o 15.30 hod.: ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava (5. kolo nadstavby)

sobota 24. apríla o 17.00 hod.: FC Sparak Trnava – AS Trenčín (6. kolo nadstavby)

Tabuľka skupiny o titul:

1. Slovan Bratislava 26 19 5 2 68:19 62

2. DAC D. Streda 26 14 7 5 57:36 49

3. MŠK Žilina 26 13 6 7 59:41 45

4. Spartak Trnava 26 14 2 10 40:33 44

5. ViOn Z. Moravce 26 10 6 10 40:38 36

6. AS Trenčín 26 7 7 12 34:49 28