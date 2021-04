Výstava v Hlohovci nám má pripomenúť hriechy minulosti

Konať sa bude na štyroch miestach.

11. apr 2021 o 12:47 TASR

ZÁHORIE. Mesto Hlohovec nainštalovalo na Námestí sv. Michala výstavu s názvom Po druhej svetovej vojne. Ide o 15 príbehov ľudí, ktorí prežili druhú svetovú vojnu. Informoval o tom primátor mesta Miroslav Kollár na sociálnej sieti.

Výstava na štyroch miestach

Výstava nadväzuje na osvedčený koncept expozícií občianskeho združenia Post Bellum SK s názvom Príbehy 20. storočia. "Príbehy sú umiestnené na veľkoplošných transparentoch na štyroch vežiach. Autorom portrétov je fotograf Tomáš Halász a grafiky s názvom Bojovník proti fašizmu Matúš Maťátko," uviedol primátor.

Medzi hrdinami výstavy nájdu ľudia napríklad Martu Szilárdovú, ktorá prežila koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau a pochod smrti. Ďalším hrdinom novej výstavy je právnik a novinár, väzeň v koncentračnom tábore a partizán Otto Šimko. V roku 2017 dostal Cenu pamäti národa.

Poučenie

Výstava minulý rok navštívila deväť slovenských miest. V Hlohovci bude do 7. mája a následne poputuje do Levíc. "Hlavným cieľom výstavy je poučenie z histórie. Toto poučenie by malo byť také silné, aby vedelo zabrániť návratu niektorej z totalít 20. storočia. Veríme, že aj tieto príbehy pomôžu tento cieľ naplniť," informovali autori výstavy.