Trnavská župa začína s opravami mostov

Rekonštrukcia sa dotkne štyroch mostov v troch okresoch, ktorých?

8. apr 2021 o 16:06 SITA

TRNAVA. Trnavský samosprávny kraj (TTSK) začína s rekonštrukciou štyroch mostov na cestách II. triedy. Krajská Správa a údržba ciest TTSK odovzdala staveniská zhotoviteľom prác. Rekonštrukciou prejdú dva mosty v okrese Piešťany a mosty v okresoch Trnava a Senica.

„V tomto roku plánujeme 51 investícií do cestnej infraštruktúry, na ktoré máme vyčlenených 10 miliónov eur. Až v sedemnástich prípadoch ide o mosty, ktoré naši predchodcovia zanedbávali. Som veľmi rád, že sme hneď začiatkom jari rozbehli štyri rekonštrukcie naraz,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Opravia viacero mostov

Rekonštrukciou prejde most na ceste II/499 nad železničnou traťou Bratislava – Žilina v Piešťanoch, ako aj most na ceste II/500 cez potok Vrbovčianka za obcou Sobotište v okrese Senica. Na ceste II/504 budú opravené hneď dva menšie mosty, a to cez potok pri Trnave za obcou Dubovany v okrese Piešťany.



V tomto roku krajskí cestári vykonali diagnostiku už štyroch mostov, medzi nimi aj mosta na ceste II/502 v Horných Orešanoch (okr. Trnava). Prebieha aj verejné obstarávanie na rekonštrukciu mosta cez rieku Váh v Hlohovci, ktorý je najväčším cestným mostom v kraji. Koncom marca organizácia vyhlásila verejné obstarávanie rekonštrukcie mosta na ceste II/499 nad diaľnicou D1 v Piešťanoch v predpokladanej cene viac ako jeden milión eur.



Trnavská župa má v správe 385 mostov na cestách II. a III. triedy. Z nich je až takmer 22 % v zlom, veľmi zlom, až havarijnom stave. Priemer na celom Slovensku je asi 14 %.