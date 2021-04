FOTO: Dravce dostali nové bývanie, aby zabezpečili ochranu pred hrabošom

Na stožiare osadili nové búdky.

8. apr 2021 o 9:53 TASR

ŠELPICE. Dve desiatky nových búdok na stožiaroch elektrického vedenia pribudli v katastri obce Šelpice v okrese Trnava. Spoločnosť Západoslovenská distribučná (ZSD) v spolupráci s Ochranou dravcov na Slovensku (ODS) už tretí rok takto pomáhajú dravcom pri ich hniezdení. Spolu s predchádzajúcimi je v regióne inštalovaných 66 búdok. Informoval o tom Roman Slobodník z ODS.

Ide o unikátnu spoluprácu ornitológov a energetikov pri uplatňovaní takzvanej biologickej ochrany polí pred hrabošom poľným, ktorý je obľúbenou korisťou viacerých dravcov a sov.

"Rozširujeme im takto hniezdnu ponuku. Búdky na stĺpoch elektrického vedenia sú pre dravce, paradoxne, atraktívnejšie, lebo sú bezpečné. Z uplynulých dvoch rokov máme informácie, že po inštalovaní boli do niekoľkých dní kompletne obsadené pármi sokolov myšiarov," uviedol Slobodník.

Prvá dvadsiatka búdok slúži pri Veľkých Kostoľanoch v okrese Piešťany. Vlani bol vytipovaný pre veľký výskyt hraboša poľného aj región obce Siladice v okrese Hlohovec. Pri obci Šelpice sú búdky osadené na desiatke stĺpov elektrického vedenia na poliach poľnohospodárskeho podniku TT-Agro Bohdanovce nad Trnavou.

Unikátom tohto projektu je, ako konštatovala hovorkyňa západoslovenských energetikov Michaela Dobošová, že poľnohospodári priamo oslovili ZSD s otázkou, či by búdky bolo možné inštalovať.

"Na našich poliach zaznamenávame pravidelný vysoký výskyt hraboša, spôsobuje nám veľké škody na úrode. No aplikácia prípravkov na ochranu priamo do nôr je náročná na čas i pracovné sily, ak nám niečo môže pasívne podporiť ochranu parciel, je to zaujímavé a rozhodli sme sa ísť do toho," povedal agronóm Juraj Hurek. Poľnohospodári sa pri vstupe do projektu zaviazali, že nebudú na poliach proti hrabošom používať chemickú ochranu. Búdky podľa odporúčaní ochranárov vyrobili a osadili pracovníci ZSD.

Okrem búdok sú dravce i myšiarky ušaté podporované tzv. barličkami - drevenými konštrukciami v tvare T rozmiestnenými priamo na poliach s výskytom hraboša. Poskytujú vtáctvu dobré dosadnutie, rozhľad nad poľom a vhodný východiskový bod pre lov hrabošov.