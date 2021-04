Slovák žijúci vo Švédsku: Rúško nie je povinné. Nikdy som ho nenosil

Vo Švédsku sa žije takmer identicky ako pred pandémiou. Reštaurácie, obchody či školy sú otvorené. Obmedzili, no nezakázali, iba kultúrne podujatia.

7. apr 2021 o 6:41 Peter Briška

TRNAVA. Situáciu s koronavírusom na Slovensku považuje za spolitizovanú. Ak by sa vraj takto správali politici vo Švédsku, už dávno by boli predčasné voľby.

Martin Droběna je z Trnavy a ešte v roku 2013 sa spolu s rodinou odsťahoval do Švédska. V súčasnosti pracuje v pozícii výkonného manažéra nemenovanej fabriky, ktorá vyrába mliečne produkty.

Pýtali sme sa ho na situáciu vo Švédsku, zaujímalo nás aj to, ako vníma správy zo Slovenska.

Ako teraz vyzerá bežný život vo Švédsku?

Život vo Švédsku je na prvý pohľad podobný tomu pred vypuknutím pandémie. Človek môže ísť na nákupy, ísť do prírody, športovať. Reštaurácie a služby sú otvorené a bežne dostupné komukoľvek. Základné školy neboli nikdy skutočne zatvorené.

Ľudia teda fungujú ako pred pandémiou...

Skoro. Ale aj tu už vidieť únavu z reštrikcií a obmedzení. A, samozrejme, rastú počty ľudí so psychickými problémami.

Myslím si, že aj tu bude trvať, kým sa všetko vráti do starých koľají, avšak škody napáchané reštrikciami budú omnoho menšie ako v ostatných európskych krajinách, vrátane Slovenska.

Ako by ste teda zhodnotili aktuálny stav v tejto škandinávskej krajine?

Situácia vo Švédsku je veľmi podobná ako na európskom kontinente s tým rozdielom, že Švédsko od začiatku pandémie nezmenilo stratégiu.