Termín na zapísanie prváčikov do škôl sa predĺžil

Počas mimoriadnej situácie bude zápis prebiehať bez prítomnosti detí.

6. apr 2021 o 12:18

TRNAVA. Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2021/2022 potrvajú na základných školách do konca apríla. Konkrétne miesto a čas zápisov určujú zriaďovatelia príslušných základných škôl. Vyplýva to z usmernenia k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky, ktoré je zverejnené na webe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Po šiestom roku začína povinná dochádzka

Rezort školstva pripomína, že povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný ho prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu.

Bez prítomnosti detí

Z usmernenia vyplýva, že ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí. "Ak to technické podmienky umožňujú, odporúča sa komunikácia školy so zákonnými zástupcami dieťaťa elektronickou formou, prípadne iným spôsobom, a to v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení," uvádza rezort školstva.



Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s písomnou žiadosťou, teda prihláškou, predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa. Základná škola podľa školského zákona vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje o deťoch a o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa. O prijatí do základnej školy rozhodne riaditeľ školy do 15. júna a do 30. júna zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt.