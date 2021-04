Po teplejších dňoch sa dnes poriadne oblečte

Dávajte si pozor na silnejší vietor.

6. apr 2021 o 9:05 SITA

TRNAVA. nes bude na Slovensku oblačno až zamračené a chladno, popoludní na západnom a strednom Slovensku premenlivá oblačnosť.

Miestami sa vyskytnú snehové prehánky alebo sneženie, v nížinách aj zmiešané zrážky. V horských oblastiach sa môžu ojedinele tvoriť snehové jazyky a poľadovica. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 3 do 8 stupňov Celzia, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Horehroní väčšinou okolo 1 stupňa. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov bude okolo -7 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou 3 až 8 metrov za sekundu (10 až 30 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 18 metrov za sekundu (65 km/h). Na hrebeňoch hôr nad 1 500 bude fúkať búrlivý vietor až víchrica.



Meteorológovia predpokladajú zrážky do 3, na východe do 8 milimetrov alebo do 8 centimetrov snehu.