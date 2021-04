Študentom v duáli je hej. Dostávajú takéto výhody

Trnavská župa motivuje študentov svojich stredných škôl, aby sa zapojili do systému duálneho vzdelávania.

8. apr 2021 o 10:26 SITA

TRNAVA. Trnavská župa motivuje študentov svojich stredných škôl, aby sa zapojili do systému duálneho vzdelávania. Ide o formu štúdia, ktorá kombinuje získavanie teoretických znalostí s ich aplikáciou v praxi.

Študenti si podľa riaditeľa odboru školstva Úradu Trnavského samosprávneho kraja Stanislava Pravdu okrem obohatenia svojho životopisu takto aj zarobia. Aktuálne majú zamestnávatelia voľných približne 550 miest.

„Na zapojenie sa do systému duálneho vzdelávania motivujeme potenciálnych študentov balíkom výhod. Prváci dostanú na rozbeh mesačné štipendium vo výške 50 eur. Získajú aj BUS kartu, s ktorou môžu cestovať po celom kraji prímestskými autobusmi bezplatne až do konca štúdia na strednej škole,“ informoval trnavský župan Jozef Viskupič.



Oproti augustu minulého roka stúpol počet uzatvorených duálnych zmlúv o viac ako tretinu na 155. Počet zapojených škôl sa zvýšil z 20 na 25 a od septembra pribudnú ďalšie. V priebehu tohto školského roka sa počet zamestnávateľov zapojených do systému duálneho vzdelávania zvýšil zo 169 na 209.



„Napriek prakticky už rok zatvoreným školám a mnohým prevádzkam sa počet prvákov zapojených v systéme duálneho vzdelávania znížil len minimálne, z 271 na 258. Zamestnávateľom, ktorí majú v kontexte pandémie zvýšené náklady, štát refunduje až do 1 000 eur na prváka,“ dodal Pravda.

