Spartak triumfoval v Trenčíne. Víťazstvo si pripísal po penalte Ristovskiho

Trenčínu tak v tabuľke odskočil na rozdiel trinástich bodov.

3. apr 2021 o 20:07 TASR

TRNAVA. Futbalisti FC Spartak Trnava vyhrali v sobotnom zápase 3. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o titul s AS Trenčín 1:0.

Článok pokračuje pod video reklamou

Trnavský tréner Michal Gašparík ml. dal v strede poľa prednosť Vlaskovi pred Kolesárom a v stopérskej dvojici nahradil zraneného Tummu Kóša.

Do bránky sa postavil Dominik Takáč. Dvadsaťdvaročný odchovanec Spartaka nastúpil na svoj prvý ligový zápas pred takmer dvoma rokmi v bezgólovom zápase s Trenčínom. V minulej sezóne nastúpil dva razy a opäť s čistým kontom a to si udržal aj v sobotňajšom zápase, takže v lige ešte neinkasoval. Do zápasu nastúpil aj Yann Yao, ktorý sa v týždni vrátil z Afriky

AS Trenčín - Spartak Trnava 0:1 (0:0)

Po vyrovnanom úvode sa ako prvý musel mať na pozore brankár Takáč. Yem sa dostal k odrazenej lopte, ktorú však nasmeroval iba do stredu brány. O pár minút neskôr sa do šance dostal Ikoba.

Loptu potiahol až do pokutového územia, v zakončení mu však v poslednej chvíli zabránil obranným zákrokom hráč Trnavy. Hra sa prelínala najmä medzi pokutovými územiami oboch tímov a šance sa rodili sporadicky, keďže domáci i hostia dobre strážili vlastné šestnástky.

V 38. minúte mohol poslať Trnavu do vedenia Ristovski. Pred veľkým vápnom si loptu spracoval, vylepšil si streleckú pozíciu, Kukučka sa po lopte iba obzrel a tá skončila vedľa pravej žrde.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Sezónu uzavrela tromi osobnými rekordmi Čítajte

V druhom polčase sa obraz hry príliš nezmenil. Oba tímy sa snažili o kombinačnú hru. Dominovali však najmä obrany a gólové šance sa rodili minimálne. Vzruch priniesla až 75. minúta, keď Šulek zahral v pokutovom území rukou.

Loptu si na biely bod postavil Ristovski a poslal ju do protipohybu gólmana Kukučku - 0:1. Následne sa Trnavčania stiahli a snažili sa udržať tesné vedenie.

V záverečnej minúte mohol v neprehľadnej situácií vyrovnať striedajúci Kadák, ale v dobrej pozícii z vnútra šestnástky trafil iba brankára Takáča.

Necelé tri dni po ligovom zápase sa obaja súperi stretnú aj v osemfinále pohára, a to v utorok 6. apríla. Spartak sa opäť nepredstaví na domácom ihrisku, ale bude sa hrať na neutrálnej pôde v Topoľčanoch v netradičnom čase o 11. hodine dopoludnia.

Gól: 75. Ristovski (11 m).

Rozhodovali: Ruc – Bednár, Kováč, ŽK: Križan, Križan – Mikovič, Takáč, bez divákov.

TRENČÍN: Kukučka – Yem, Križan, Šulek, Pirinen (46. Pirinen) – El Mahdioui – Ghali (82. Gaži), Lavrinčík, Zubairu (70. Kadák), Tučný (70. Corryn) – Ikoba (82. Letenay). Tréner: Vreven.

TRNAVA: Takáč – Koštrna, Kóša, Twardzik, Miković – Savvidis, Grič – Saymon (90. Benovič), Vlasko (81. Kolesár), Bamidele Isa (78. Yao) – Ristovski. Tréner: Gašparík.

Hlasy po zápase

Stijn Vreven, tréner Trenčína: „Budem stručný. Nemôžem uveriť, že sme dnes prehrali, mali sme osem šancí, ale taký je futbal. Súper mal jednu šancu, aj to bola penalta a nakoniec sme prehrali. V kľúčových okamihoch na súperovej strane sme neboli dôslední a to rozhodlo. Radšej beriem takúto prehru, ako tú v utorok. Myšlienky smerujú k pohárovému zápasu, ktorý je dôležitý. Videl som veľa dobrých výkonov, sme na dobrej ceste. Čakatakovič nehral, lebo sme ho šetrili na utorok.“

Michal Gašparík, tréner Trnavy: „Dnes sme čakali ťažký zápas, lebo Trenčín je na svojej umelej tráve silný. Snažili sme sa Trenčín napádal trocha nižšie, chceli sme byť nebezpeční, ale v prvom polčase sme málo podržali loptu. Cez prestávku sme si nejaké veci povedali, upokojili sme sa. Verili sme, že jedna šanca nám dnes bude stačiť na víťazstvo, čo sa aj potvrdilo a sme šťastní za toto víťazstvo.“