Sezónu uzavrela tromi osobnými rekordmi

Nina Vadovičová dokázala aj v sťaženom období prekonať svoje maximá.

3. apr 2021 o 18:51 Martina Radošovská

TRNAVA. Pandémia koronavírusu skomplikovala rok aj trnavským plavcom. Okrem toho, že zrušila množstvo pretekov a súťaží, urobila im škrt aj v tréningovom procese.

Plavci boli nútení pripravovať sa na suchu po skupinách a dokonca aj v exteriéri. Koncom roka prišlo k zavŕšeniu sezóny na medzinárodných majstrovstvách Maďarska v Budapešti, kde štartovali v reprezentačnom výbere juniorov Slovenska aj traja plavci STU Trnava.

Medzi nimi bola aj mladá a ambiciózna Nina Vadovičová, ktorej sa podarilo ukončiť sezónu tromi osobnými rekordmi a v disciplínach 50 metrov prsia aj 100 metrov prsia prekonať ju-niorské slovenské rekordy.

S Ninou Vadovičovou (17) sme sa rozprávali o tom, ako sa v tejto situácii pripravuje, ako vnímala posledný rok aj o Veľkej cene Slovenska v plávaní, ktorá sa uskutočnila na začiatku marca.

Súčasťou bubliny

Rodáčka zo Šelpíc sa plávaniu venuje od svojich siedmich rokov. „Vždy som bola športovo zameraná a potrebovala som pohyb. Práve preto ma rodičia prihlásili na plávanie, aby som sa naučila základy a v zime sa nenudila. Pôvodne som to chcela len skúsiť a nakoniec som pri ňom zostala doteraz,“ začala rozhovor Nina, ktorá je posledných päť rokov zverenkyňou trénera Rastislava Hlavatého a lepšieho kouča by si ani nevedela predstaviť.

Ako dodáva mladá športovkyňa, vďaka plávaniu má možnosť cestovať a spoznávať nových ľudí. „Keď som začínala s plávaním, tak som trénovala dvakrát do týždňa, postupne sa to navýšilo na päťkrát a po príchode na športové gymnázium som začala trénovať dvojfázovo ráno a večer.“ Samozrejme, s príchodom koronavírusu sa aj Nine zmenil tréningový proces.

„Nemohli sme plávať, trénovala som len na sucho, beh, bicykel, korčule, no od novembra som sa opäť vrátila k dvojfázovému tréningu, pretože som súčasťou bubliny v Šamoríne, kde máme veľmi dobré podmienky. V prvej vlne koronavírusu som si oddýchla najmä po psychickej stránke, aj keď by som sa, prirodzene, radšej pripravovala vo vode ako na suchu, teraz však môžem povedať, že časovo trénujem ešte viac ako predtým,“ objasnila Nina Vadovičová.

Nečakaný úspech

Väčšina pretekov sa počas minulého roka zrušila, pre Ninu to bolo obzvlášť smutnejšie, keďže išlo o jej posledný rok v juniorskej kategórii.

„Zrušilo sa množstvo pretekov, najviac ma však mrzia zrušené majstrovstvá Európy. Na Slovensku neprebiehali žiadne preteky, zostalo iba pár zahraničných, za ktoré som veľmi vďačná.“

Práve na konci roka dosiahla Nina Vadovičová tri osobné rekordy a zároveň prepísala aj dva slovenské. V kategórii starších junioriek zvíťazila v disciplínach 50, 100 i 200 metrov prsia a stala sa tak najúspešnejšou juniorkou zo slovenskej výpravy.

Nina Vadovičová (zdroj: Slovenská plavecká federácia)

„Osobne som bola z toho prekvapená, pretože pre nás išlo o nečakané preteky, na ktoré som príliš netrénovala. Napriek tomu som po určitej pauze dokázala prekonať svoje maximá, takže takýto dobrý záver sezóny som ani nečakala,“ popísala svoj úspech Nina, ktorá je študentkou druhého ročníka Strednej športovej školy Jozefa Herdu. Práve na škole bola za minulý rok ocenená ako najúspešnejšia športovkyňa.

„O tomto ocenení som sa dozvedela až zo stránky školy a písalo mi aj viacero ľudí. Bohužiaľ som nemala možnosť byť ešte s nikým zo školy, ale určite ma to potešilo. Žiadny úspech však nevnímam ako pre mňa najcennejší, pretože každý mi niečo dá a niekam ma posúva, zároveň ukáže aj dobre odvedenú prácu, ktorá za ním stojí,“ zhodnotila mladá plavkyňa, ktorej obľúbenou disciplínou sú jednoznačne prsia.

„Tie plávam skoro stále, ale je to pomerne vtipná príhoda, pretože keď som začínala s plávaním, tak mi povedali, že to nebude nikdy môj spôsob a ani ho nemám príliš skúšať, a, paradoxne, je to teraz jediný spôsob, ktorý mi najviac ide,“ prezradila plavkyňa, ktorá si nedáva príliš veľké ciele, ale jeden vytúžený má a tým je olympiáda.

Na začiatku marca bola Nina Vadovičová súčasťou Veľkej ceny Slovenska v plávaní, kde obsadila jedenkrát prvé miesto a dvakrát druhé miesto. Za akých opatrení prebiehali preteky?

„Bol tam len obmedzený počet plavcov zo Slovenska, vo väčšine išlo o reprezentantov a zopár zahraničných pretekárov, ktorí mohli prísť. Museli sme dodržiavať opatrenia, nosiť rúška, samozrejme, sme prešli testovaním, ktoré nás čaká vždy, keď ideme do bubliny a ešte aj o päť dní neskôr,“ uzavrela Nina.