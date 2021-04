Mesto chystá zmeny. Parkovanie v centre Trnavy bude drahšie

Pribudne aj prvá zóna rezidentského parkovania.

3. apr 2021 o 11:30 SITA

TRNAVA. Trnava pripravuje zmeny v platenom parkovaní, ktorých cieľom je zvýhodniť Trnavčanov s trvalým pobytom v meste pred ostatnými obyvateľmi a návštevníkmi.

Ich súčasťou je zvýšenie poplatku za parkovanie v centre, ale aj vytvorenie prvej zóny s rezidentským parkovaním. Radnica tento krok pripravovala už dlhší čas.

V závere apríla

O návrhu všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava, ktorý zahŕňa pripravovanú reguláciu statickej dopravy, budú rokovať mestskí poslanci v závere apríla. Zmeny by mali vstúpiť do platnosti 1. augusta.



„Je potrebné upozorniť na to, že aktuálne ceny parkovania v Trnave sú poddimenzované. Päťdesiat centov na hodinu za parkovacie miesto v centre krajského mesta je neprimerane málo aj v porovnaní s menšími samosprávami. Poplatok je príliš nízky a centrálna mestská zóna je v súčasnosti plná áut, ktoré tu parkujú celé dni,“ uvádza samospráva v komunikačnej kampani k zmenám v parkovaní.

Nový cenník parkovania zatiaľ mestský úrad nezverejnil, plánuje tak urobiť v utorok 6. apríla.

Symbolický poplatok

Prvou zónou s rezidentským parkovaním v Trnave má byť sídlisko Ľudmily Podjavorinskej. Parkovať sa tu už nebude zadarmo, ale obyvatelia s trvalým pobytom v zóne by mali platiť za prvé vozidlo len symbolický poplatok.



„Regulácia parkovania je konštruktívny a udržateľný spôsob, ako riešiť problémy s nedostatkom parkovacích miest a zároveň zvýšiť bezpečnosť na cestách pre chodcov, cyklistov i motoristov, šetriť životné prostredie a v neposlednom rade udržať želanú kvalitu života pre obyvateľov mesta,” uviedol primátor Trnavy Peter Bročka.



Sídlisko Ľudmily Podjavorinskej malo byť už v minulom volebnom období prvou lokalitou v Trnave s rezidenčným parkovaním.

Pre nedostatok legálnych parkovacích miest vtedy poslanci mestského zastupiteľstva pilotný projekt rezidenčného parkovania odložili.