Trnava otvorí materské školy a I. stupeň základných škôl pre všetky deti

Za akých podmienok bude návrat detí do lavíc umožnený?

31. mar 2021 o 15:54 SITA

TRNAVA. Mesto Trnava otvorí od utorka 6. apríla materské školy a od stredy 7. apríla prvý stupeň základných škôl pre všetky deti. Doteraz boli otvorené len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry, a tých, ktorým ich povolanie neumožňovalo prácu z domu.

Na návrat dieťaťa do škôlky a školy je podľa hovorkyne trnavskej radnice Veroniky Majtánovej potrebný certifikát s negatívnym výsledkom testu na koronavírus nie starší ako sedem dní jedného zo zákonných zástupcov. Otvorením materských a prvého stupňa základných škôl Trnava reaguje na zaradenie okresu v rámci regionálneho COVID automatu od 5. apríla do červenej farby. Ďalšie okresy Trnavského kraja budú aj naďalej bordové.



„Pri výskyte ochorenia v triede bude v prípade záujmu možnosť pretestovať žiakov 3. a 4. ročníkov kloktacimi testami. Potrebný bude súhlas zákonného zástupcu, výsledok bude známy do 72 hodín," informoval vedúci odboru školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Trnave Michal Špernoga.



Prezenčná forma výučby na 2. stupni ZŠ bude podľa Majtánovej obnovená až po povolení zo strany zodpovedných štátnych orgánov, prípadne podľa celoštátneho COVID automatu. Žiaci piateho až deviateho ročníka zatiaľ pokračujú v dištančnom vzdelávaní.



Samospráva Trnavy upozorňuje, že rodičia detí, ktoré do škôl nenastúpia, strácajú nárok na čerpanie pandemickej OČR. Žiaci zároveň musia byť z vyučovania riadne ospravedlnení. Dištančné vzdelávanie nebude naďalej zabezpečované online vzdelávaním, ale len zasielaním materiálov a úloh.

