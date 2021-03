Toto nie je žart, od 1.apríla spúšťajú nový e-shop

Dreviny, letničky, substráty, kvetináče a mnohé ďalšie nájdete v najväčšom záhradnom centre Bega. Navštívte nás osobne alebo cez e-shop.

Začínali od nuly. Z malého záhradníctva, v ktorom pracovali traja ľudia, vyrástli na najväčšie záhradníctvo v Trnave a okolí. A vieme, prečo. „Naše záhradníctvo je splneným snom, ktorý bol predtým len víziou na papieri. Naša záľuba sa nám stala prácou a naši kolegovia dovolím si tvrdiť veľkou rodinou,“ prezradil p.Gajarský, majiteľ záhradníctva Bega.

Práca je síce náročná, nikdy však nechýba dobrá nálada a ochota personálu odborne pomôcť či poradiť zákazníkom so všetkým, čo záhrada vyžaduje. Či už ide o správny výber okrasných a ovocných drevín, najlepšieho kameňa do skalky či najvhodnejšej dlažby do altánku.

Záhradné centrum Bega je najväčšie v Trnave a okolí s predajnou plochou viac ako 10 tisíc metrov štvorcových. Okrem širokého sortimentu okrasných, ovocných drevín, letničiek, trvaliek, substrátov, hnojív, osív, postrekov, kvetináčov tu nájdete aj rôzne druhy náradia či okrasného kameňa. Vedia zabezpečiť aj odborné poradenstvo pri výbere akéhokoľvek záhradného sortimentu, vedia poradiť aj so starostlivosťou. Bega spolupracuje aj so skúsenými záhradnými architektmi, vedia zrealizovať aj záhradu na kľúč. Záhradníctvo Bega dokáže zastrešiť všetko od projektu, cez zeleň, závlahy, bazény až po drobnú záhradnú architektúru. A navyše, navrhnuté rastliny si viete naživo pozrieť priamo v predajni.

„V predajni kameňa ponúkame veľké množstvo štrkov, dlažieb, nášľapných a solitérnych kameňov v rôznych variáciách. Vieme zabezpečiť aj nadštandardné služby ako sú dovoz a prípadná výsadba väčších rastlín,“ doplnil p.Gajarský.

A kde nás nájdete? Záhradníctvo Bega nájdete na Trstínskej ceste 20 v Trnave. Ak nemáte práve cestu okolo, od 1. apríla si budete môcť akýkoľvek sortiment vybrať aj z pohodlia vášho domova cez pripravovaný e- shop.