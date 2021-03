V Brestovanoch čiastočne zrekonštruovali budovu štadióna

Zamerali sa aj na postupné skvalitnenie hracej plochy.

28. mar 2021 o 16:48 Martina Radošovská

BRESTOVANY. Futbalové zázemie dedinských klubov sa nepochybne líši od vyšších líg. Aj menšie štadió-ny v Trnavskom kraji majú divákom čo ponúknuť a často ukrývajú rarity, ktoré by sme inde nenašli. My sme sa na niektoré z nich detailne pozreli.

Futbalový štadión nachádzajúci sa v blízkosti železničnej stanice píše v obci históriu už od roku 1929, kedy sa datuje oficiálne založenie klubu, aj keď futbal ako taký sa v Brestovanoch hral už o pár rokov skôr.

Prvý zaznamenaný zápas je z roku 1923, a to so Sláviou Zeleneč. Pre účastníka 7. ligy, ktorý však v minulosti okúsil aj oblastné majstrovstvá či krajskú súťaž, sú typické klubové farby červená, zelená a biela. V aktuálnom ročníku majú Brestovany prihlásené do súťaží štyri tímy. Na čele klubu stojí už niekoľko sezón predseda klubu Marián Císar, ktorý s futbalom vyrastal.

Skvalitnenie trávnika

Futbalový areál v Brestovanoch postupne prechádza zmenami. V poslednom období sa zamerali najmä na zlepšenie kvality trávnika hlavnej hracej plochy, ktorá je aj vďaka štyrom tímom pomerne vyťažená. Podarilo sa im upraviť rozmery tréningového ihriska, aby spĺňalo podmienky na odohratie prípravných zápasov.

„Tréningové ihrisko sa nám podarilo aj osvetliť, čo nám pomôže najmä v zimnej príprave. Jednak nebudeme musieť často vyhľadávať umelú trávu a rovnako to pomôže aj menšej záťaži hlavnej hracej plochy. Upravili sme ho na minimálny potrebný rozmer, aby sa na ňom mohli odohrať prípravné zápasy. Chceli sme, aby netrpela hlavná hracia plocha, tí, čo robia pri futbale, vedia, čo to obnáša. Čím viac sa na ihrisku hrá, hlavne počas zimných mesiacov, tým viac sa ničí,“ objasnil predseda klubu Marián Císar.

Ako dodal, pomalými krokmi je vidieť zlepšenie. „Ľudia, ktorí poznajú naše ihrisko a trávnik, vidia, že sa postupne skvalitňuje, no ide to pomaly, navyše si to vyžaduje financie. Okrem toho sa nám v posledných rokoch podarilo vybudovať automatické zavlažovanie, ktoré je na hlavnom aj tréningovom ihrisku, čo je tiež veľmi dôležitý krok k zlepšeniu.“

Rekonštrukcia budovy

Úpravami prešla nedávno aj budova štadióna, kedy sa vykonala sanácia celej budovy, boli vymenené všetky okná a dvere a zateplila sa časť fasády od ihriska.

„Budova by však potrebovala zásadnejšiu rekonštrukciu aj čo sa týka interiéru, všetko si však vyžaduje financie, ktoré niekde musíme zohnať. Okrem toho by sme k budove chceli pristavať dve kabíny