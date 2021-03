V Trnavskom kraji otvárajú odberové miesta všetky okresné mestá

Testovanie antigénovými testami pokračuje aj počas tohto víkendu, pozrite si kde.

27. mar 2021 o 9:23 TASR

TRNAVA. Testovanie antigénovými testami pokračuje aj počas tohto víkendu (27. - 28. 3.) v okresných mestách Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Okrem mobilných odberových miest (MOM) zriadených samosprávami sú k dispozícii aj stále MOM, zriadené rezortmi obrany a zdravotníctva. Informujú o tom webové stránky okresných miest TTSK.

"V Trnave bude už tradične medzi 8.00 a 18.00 h otvorených 17 mestských MOM, v miestnej časti Modranka na Dedinskej ulici iba v sobotu," informovala hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.

Trnavčania sa môžu objednať na presný termín do niektorého zo siedmich odberových miest, ktoré fungujú v systéme časeniek v aplikácii TrustOne. Tá okrem rezervácie dokáže aj zobraziť elektronický certifikát, nie je preto potrebné čakať po odbere na vydanie papierovej verzie. V meste sa chodí pravidelne do mestských MOM testovať okolo 20.000 osôb, v uplynulom týždni pri účasti 19.829 bola zistená miera pozitivity 0,27 percenta, čo bolo 53 osôb.

Testuje sa aj v Piešťanoch

Mesto Piešťany opäť k stálym MOM, ktoré fungujú od pondelka do soboty, otvára aj jedno svoje MOM v kine Fontána v čase od 8.00 do 19.15 h. V Hlohovci podľa hovorkyne Zuzany Hrinkovej Siebenstichovej je na víkend na testovanie antigénovými testami k dispozícii šesť mestských MOM v čase od 8.00 do 19.00 h, na štyroch MOM záujemcov otestujú po predchádzajúcej registrácii. V uplynulom týždni bola na týchto momkách účasť 4461 ľudí s 15 pozitívne testovanými, čo je 0,34 percenta.

Mesto Galanta otvára v sobotu dve svoje MOM v čase od 8.00 do 18.00 h len pre občanov s trvalým pobytom v meste Galanta, pre ostatných záujemcov zdôrazňuje potrebu využitia šiestich stálych MOM, z ktorých sú niektoré otvorené v sobotu a niektoré aj v nedeľu. V Dunajskej Strede sa opäť testuje na obvyklých šiestich MOM, v sobotu od 10.00 do 17.00 h, v nedeľu od 8.00 do 17. 00 h. On-line registrácia je dostupná od piatka na webovej stránke mesta.

Senica otvorí päť MOM v čase 8.00 do 20.00 h, v uplynulom týždni sa testovalo 3405 ľudí. Z nich bolo 21 pozitívnych, čo je 0,62 percenta. Skalica avizuje na webe otvorenie jedného mestského MOM v Orlovni medzi 8.00 a 18.00 h.