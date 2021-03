Na otvorenie tržníc po dlhej prestávke sa ľudia tešia v Trnave, Hlohovci i Piešťanoch

Predajná doba sa oproti minulosti výrazne nemení.

26. mar 2021 o 11:06 TASR

TRNAVA. Od piatka obnovujú po dlhej prestávke pre opatrenia proti ochoreniu COVID-19 prevádzky trhoviská v regióne Trnavy. Krajské mesto, Piešťany i Hlohovec za určených bezpečnostných podmienok a obmedzenej kapacity umožnili záujemcom nakúpiť zeleninu či poľnohospodárske produkty od pestovateľov. Informovali o tom hovorkyne jednotlivých samospráv.

Sprísnené opatrenia nebudú chýbať

"Prevádzka trhoviska na Spartakovskej je obnovená za sprísnených preventívnych opatrení. Vstup a pobyt na trhovisku je, samozrejme, povolený len osobám s rúškom alebo inou ochranou dýchacích ciest," uviedla hovorkyňa trnavskej radnice Veronika Majtánová. Povinná je aj dezinfekcia rúk pri vstupe za asistencie službukonajúceho personálu a dodržiavanie dvojmetrových odstupov. Personál bude tiež regulovať jednosmerný pohyb zákazníkov. "Predajná doba je od utorka do soboty ako predtým, vždy od 7. do 13. hodiny," informovala. Kapacita tržnice je obmedzená vyhláškou, čo pre trnavskú tržnicu znamená maximálne 200 v jednom čase. "Vstup na trhovisko bude umožnený postupne, nanajvýš po dvoch osobách, do naplnenia povolenej kapacity," dodala Majtánová.

Predaj na každom druhom stole

V Piešťanoch podľa hovorkyne Drahomíry Moretovej bude na trhoviskách Centrum a Kocka počet zákazníkov regulovaný prevádzkovateľom, nesmie však prekročiť koncentráciu 15 štvorcových metrov (m2) na jedného zákazníka. Centrálne trhovisko tak naplní kapacitu na polovicu a Kocka na 35 percent. Bude zabezpečený iba jeden vstup a jeden výstup, trhoviská budú fungovať od utorka do piatka v čase od 7. do 13. hodiny a v sobotu do 12. hodiny. Predaj bude umožnený na každom druhom predajnom stole. "Uprednostňovaní budú predávajúci podľa počtu dní, ktoré v minulom roku predávali svoj tovar na miestnych trhoviskách," uviedla Moretová.

Trhovisko v Hlohovci bude podľa hovorkyne Zuzany Hrinkovej Siebenstichovej otvorené od soboty (27. marca), vždy potom v utorky, štvrtky až soboty. "Sme pripravení vydať včas všetky potrebné povolenia na predaj. V tejto chvíli nevieme povedať, koľko predajcov prostredníctvom správcu trhoviska o vydanie povolení požiada," uviedla pre TASR. Ako doplnila, v priestoroch mestskej tržnice, ktorá pozostáva z krytých stánkov s predajnými stolmi, je zabezpečený jednosmerný pohyb zákazníkov, samostatný vchod aj východ. Predajné miesta budú rozmiestňované s minimálnou vzdialenosťou dva metre.