Pracuj s nami v Chipite! Skutočne sladká ponuka

Spoločnosť Chipita obsadzuje pracovné miesta vo svojom novom výrobnom závode.

26. mar 2021 o 9:44

Poď pracovať do Chipity a zapoj sa do výroby sladkých pochúťok, ktoré obľubujú mnohí! V apríli uvedieme do prevádzky náš najmodernejší závod Chipita postavený v rámci priemyselného parku v Kostolných Kračanoch neďaleko Dunajskej Stredy a hľadáme doň nových zamestnancov. Ako operátor/operátorka výroby môžeš deň čo deň vyrábať obľúbenú pochúťku malých aj veľkých. V našom modernom pracovnom prostredí ťa zaučíme do tajomstiev pečenia croissantov a staneš sa členom tímu, ktorý môže o sebe vyhlásiť, že nimi vyrábané produkty sú mimoriadne obľúbené v 56 krajinách sveta!

Prečo si vybrať Chipitu?

Naša spoločnosť bola založená v roku 1973 v Grécku. Spočiatku sme vyrábali slané pochúťky. V roku 1991 sa spustila výroba našich celosvetovo úspešných croissantov 7Days a v roku 1995 sme uviedli na trh aj naše chlebové chipsy Bake Rolls. V súčasnosti ich vyrábame v 11 krajinách a v 14 výrobných závodoch. Našu ponuku ustavične rozvíjame, aby sme vyhoveli novým výživovým potrebám a zákazníkom ponúkali výrobky s vysokou výživovou hodnotou. Vieme, že to môžeme dosiahnuť iba pomocou našich zamestnancov a preto je pre nás nesmierne dôležité, aby sme našim kolegom ponúkali stabilné zázemie, finančné zabezpečenie a možnosti rozvoja. Vieme, že vzájomný rešpekt a etická komunikácia sú základom dobrej spolupráce a práve to každodenne posúva našu spoločnosť vpred.

(Aj) preto k nám príď pracovať

Ak rád pracuješ v tíme, rád sa učíš nové veci a zverené úlohy robíš zodpovedne a precízne, práve ťa potrebujeme. Z hľadiska vzdelania potrebuješ na získanie pracovnej pozície u nás stredoškolské odborné alebo stredoškolské vzdelanie, pričom skúsenosti získané v oblasti potravinárskeho priemyslu sú výhodou. V našom závode pracujeme v troch zmenách, od pondelka do piatka. Po úspešnom prijatí sa naši noví zamestnanci zúčastnia úvodných školení, kde sa oboznámia s našou spoločnosťou, predpismi v oblasti bezpečnosti, kvality a ochrany zdravia pri práci, a aj so základnými poznatkami v oblasti pekárenského priemyslu.

Čo ponúkame?

Priemernú hrubú mzdu 900 – 1 100 eur

Možnosti kariérneho postupu, školenia v rámci spoločnosti, ale aj v zahraničí

Zabezpečenie dopravy

Bezplatné stravovanie

Takmer neobmedzený prístup ku croissantom :) (mesačne bezplatné produkty) a dobrú atmosféru

Popis ponúkanej pozície nájdeš, ak klikneš sem.

Ak túžiš po skutočne sladkej práci, tvoje miesto je tu! Pošli svoj životopis ešte dnes na e-mailovú adresu skhr@chipita.com a v prípade otázok nás kontaktuj na telefónnom čísle +421 2 2120 4803.

www.chipita.com

www.7days.com

www.chipicao.com