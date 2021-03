Nová spoločnosť Zdravá župa zastreší očkovanie

V blízkej budúcnosti plánujú zabezpečiť nedostatkové služby v zdravotníctve.

25. mar 2021 o 19:24 SITA

TRNAVA. Trnavský samosprávny kraj zakladá vlastnú obchodnú spoločnosť Zdravá župa, ktorá bude poskytovať zdravotnú a zdravotno – sociálnu starostlivosť.

Zdravá župa zastreší najskôr očkovanie v kraji prostredníctvom epidemiologickej ambulancie pre dospelých, v budúcnosti má pokryť aj ďalšie nedostatkové služby v zdravotníctve.



Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) na svojom rokovaní schválilo založenie spoločnosti Zdravá župa so základným imaním 300-tisíc eur.

„Okrem zabezpečovania očkovania po administratívnej a procesnej stránke bude v blízkej budúcnosti zastrešovať zdravotnú a sociálnu starostlivosť pre doliečovaných, chronicky chorých a zomierajúcich pacientov. Zároveň bude pokrývať nedostatkové špecializácie,“ povedal k založeniu spoločnosti trnavský župan Jozef Viskupič.

V prieskumoch verejnej mienky je podľa neho dostupnosť zdravotníckych služieb jednou z najžiadanejších.



Zdravá župa by v budúcnosti mala okrem epidemiologickej ambulancie zabezpečovať aj služby ambulancií všeobecného lekárstva, špecializovaných ambulancií, mobilného hospicu a zdravotno – sociálneho stacionára, ktorý by umožnil v prípade niektorých pacientov plynulý prechod z nemocnice do domáceho prostredia.

Zdravá župa by ako spoločnosť s ručením obmedzeným mala podľa Viskupiča fungovať tak, aby nepotrebovala ďalšie dofinancovanie zo strany samosprávneho kraja.

Na jej činnosť bude dohliadať dozorná rada, zložená zo štyroch krajských poslancov a jedného nominanta Úradu TTSK. Prvou konateľkou spoločnosti bude riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu TTSK Lucia Šmidovičová.