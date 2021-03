Policajti našli Speedyho Gonzaleza

Premával sa pri Galante a mal levočskú značku.

22. mar 2021 o 14:00

TRNAVA. Dopravní policajti z Galanty strávili aj prvý jarný deň na cestách a dohliadali na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Vodiča BMW určite nepoteší pokuta, ktorá by sa mohla vyšplhať až do výšky 471 eur. Keďže mu policajti namerali v sobotu rýchlosť 102 km/h v obci Tomášikovo v smere do Jahodnej. Povolenú rýchlosť tak prekročil o viac ako 50km/h. Pokuta by mala prísť majiteľovi vozidla do poštovej schránky. Polícia vyzýva aby ste jazdili opatrne! Rýchlo neznamená bezpečne, a to najmä v mestách a obciach. Nikdy neviete, či vám niekto nevbehne do jazdnej dráhy.