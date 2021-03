V Trnave výsledky testovania potešili

Zistilo sa najmenej pozitívnych za posledné mesiace.

22. mar 2021 o 9:38 SITA

TRNAVA. V Trnave prišlo počas víkendu do odberových miestností zriadených mestom takmer 20-tisíc ľudí, pozitívny test na COVID-19 malo 53 z nich.

Podiel pozitívnych testov dosiahol 0,27 percenta. Z deviatich tohtoročných kôl testovania je to najlepší výsledok, aj keď zlepšenie oproti predchádzajúcemu týždňu je len minimálne. V prvom kole testovania v januári bolo v Trnave 288 pozitívne testovaných, v ďalších kolách ich počet postupne klesal, výnimkou bolo testovanie na konci februára.



V Hlohovci prišlo do mestských odberových miest počas víkendu 4 461 ľudí, 15 z nich malo pozitívny test, čo je 0,33 percenta.Viaceré obce v okrese Trnava pri víkendovom testovaní nezaznamenali žiadneho pozitívne testovaného na COVID-19. V Jaslovských Bohuniciach, Hrnčiarovciach nad Parnou, Špačinciach otestovali viac ako tisíc ľudí, všetci mali negatívne výsledky testov. Aj viaceré ďalšie obce v okolí nezaznamenali žiadneho pozitívneho, prípadne len jedného - dvoch.



Okres Trnava sa dnes prvýkrát od začiatku fungovania COVID automatu dostal z čiernej farby do bordovej. Obce v okrese otvárajú materské školy a prvý stupeň základných škôl pre všetky deti, do tried sa v tomto týždni vracajú aj žiaci končiacich ročníkov stredných škôl. Mesto Trnava oznámilo, že materské školy a prvý stupeň základných škôl otvorí až v stredu 7. apríla.