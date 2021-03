Mesto Trnava obnoví ďalšie dvory na Hospodárskej ulici

Práce bude financovať z eurofondov.

21. mar 2021 o 19:04 SITA

TRNAVA. Mesto Trnava v tomto roku obnoví ďalšie tri dvory medzi bytovými domami na Hospodárskej ulici. V súčasnosti hľadá dodávateľa prác s predpokladanou hodnotou viac ako 570 - tisíc eur. Trnava bude revitalizáciu verejných priestorov financovať z eurofondov.

Bytové domy na Hospodárskej ulici začali stavať v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, odvtedy sa ich okolie príliš nezmenilo. Vlani samospráva obnovila prvý z dvorov medzi domami na tejto ulici.



Cieľom revitalizácie je podľa sprievodnej správy k projektovej dokumentácii vytvoriť vhodné plochy pre všetky vekové kategórie obyvateľov, zvýšiť estetickú hodnotu územia, odstrániť nefunkčné prvky, skvalitniť a doplniť existujúcu infraštruktúru. Vytvorené multifunkčné plochy budú mať rôznorodé využitie, od fitness zóny, pobytového priestoru s lavičkami až po herný trávnik. Nové budú chodníky, verejné osvetlenie, starý mobiliár nahradia nové lavičky a piknikové stoly. Projekt ráta s výrubom starých a výsadbou nových stromov. Potenciál miesta nie je momentálne podľa projektanta dostatočne využitý.



Záujemcovia sa o zákazku môžu uchádzať do polovice apríla. Dvory bytových domov by mali byť vynovené ešte do konca tohto roku.

