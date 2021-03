Po-pandedmický trh práce s novými výzvami

Pandemická situácia prináša nové potreby vo všetkých oblastiach a to sa týka aj trhu práce.

21. mar 2021 o 14:26

Mnohé profesie prechádzajú transformáciou a mladý človek si o to obozretnejšie vyberá, čo bude študovať, aby sa dokázal uplatniť aj na po-pandemickom trhu práce. O aktuálnych potrebách a výzvach sa rozprávame s riaditeľkou INŠTITÚTU MANAŽMENTU UCM v Trnave doc. Ing. Renatou Novákovou, PhD., mim. prof., ktorá vedie inštitút ponúkajúci štúdium v dvoch študijných programoch - MANAŽMENT KVALITY a MANAŽMENT V TURIZMEA HOTELIERSTVE.

doc. Ing. Renata Nováková, PhD, mim. prof. (zdroj: UCM v Trnave)

V súčasnosti veľa mladých ľudí stojí na životnej križovatke. Uvedomujú si, že im stredoškolské vzdelanie pre ich ďalšie ciele stačiť nebude... Ale ako sa zorientovať v „pretlaku“ ponúk vysokých škôl, resp. študijných programov? Rozhodnutie nie je vždy ľahké.

Na druhej strane však môže významným spôsobom ovplyvniť budúcnosť každého, kto stojí pred takouto dilemou. My si uvedomujeme, že po-pandemický trh práce bude trochu iný ako ten, na ktorý sme boli zvyknutí, a preto sme prispôsobili našu ponuku študijných programov aktuálnym potrebám. Našou ambíciou nie je, aby sme vychovávali vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ktorí sa nedokážu na trhu práce uplatniť, práve naopak. Je veľmi smutné, keď nám mladí ľudia utekajú do zahraničia, kde sú ochotní vykonávať i menej kvalifikovanú prácu.

(zdroj: UCM v Trnave)

Môže domáce vysokoškolské prostredie konkurovať tomu zahraničnému?

Osobne si myslím, že vysokoškolské prostredie sa u nás na Slovensku za posledné obdobie veľmi zmenilo a hoci sme stále finančne veľmi poddimenzovaní, tak dokážeme konkurovať mnohým za[1]hraničným vysokým školám. Aspoň teda u nás na Inštitúte manažmentu UCM v Trnave sme veľmi kreatívni a ponúkame možnosti, ktoré sú pomerne zaujímavé. Už dávno vieme, že samotné memorovanie poznatkov nestačí. Snažíme sa našich študentov pripraviť pre reálny život. Naši študenti si môžu svoje teoretické vedomosti vyskúšať v praxi a ponúkame im aj možnosť získať k vysokoškolskému diplomu osvedčenia a certifikáty, ktoré budú pre ich potenciálnych zamestnávateľov dôležitým kritériom rozhodovania pri pracovnom pohovore.

Máme partnerov v zahraničí, a tak si študenti môžu už počas štúdia vyskúšať, aké nároky sú kladené na úroveň vzdelávania v iných štátoch. Veľakrát sa pri takejto skúsenosti dozvedia, že požiadavky na vedomosti a štýl výučby sú veľmi podobné. V každom prípade je to dobrá skúsenosť, ktorú študentom radi sprostredkujeme. Našou ambíciou však je, aby sa nám vrátili a boli hodnotným prínosom pre naše národné hospodárstvo, pre Slovensko, kde sa narodili.

(zdroj: UCM v Trnave)

Po vašich predchádzajúcich slovách nás zaujíma, aké študijné programy vlastne ponúkate?

Možno vás to prekvapí, ale my ponúkame tradície, no iným spôsobom. V našej súčasnej ponuke sú dva študijné programy – Manažment kvality a Manažment v turizme a hotelierstve. Na prvý pohľad rozdielne, ale v podstate sa mimoriadne dopĺňajú. Spoločným slovom v názve je manažment. Po slovensky riadenie. Riadiť, resp. manažovať, nie je vôbec ľahká záležitosť. Dnes je schopný a zručný manažér v praxi žiadaný. Vyžadujú sa od neho pomerne rozsiahle vedomosti vo viacerých oblastiach a myslenie v širších súvislostiach. Dobrý manažér sa musí vedieť rozhodovať správne, pretože nesie za svoje rozhodnutia zodpovednosť a to už je naozaj niečo, čo je spojené s ďalšou existenciou a to nielen firiem.

To znie naozaj veľmi zodpovedne, ale čo si môže laik predstaviť pod manažmentom kvality?

Manažment kvality je najstaršou ekonomickou kategóriou. Ľudia už od nepamäti venovali veľkú pozornosť kvalite produktov a služieb. Najstaršie známe zmienky o kontrole kvality sa nachádzajú na území bývalej Mezopotámie na obelisku, ktorý dal vyhotoviť vtedajší panovník Chamurapi. Takýchto príkladov z histórie by som mohla menovať viac, možno pre súčasníkov je viac známy Tomáš Baťa a jeho prístup ku kvalite produktov. Preto bola v mojom prvotnom vyjadrení zmienka o tradícii. Všetci, ktorí chcú v konkurenčnom prostredí prežiť, sa musia kvalitou zaoberať.

Kvalita zasahuje prakticky do všetkých oblastí nášho bytia. Súčasným trendom je kvalita životného štýlu, kvalita environmentálneho prostredia, ale aj klasika a tou je kvalita produktov a služieb. Kvalita sa skloňuje vo všetkých pádoch v automobilovom priemysle, v zdravotníctve, školstve, v sociálnych službách a v neposlednom rade i v štátnej a verejnej správe. Absolventi tohto študijného programu sa na trhu práce určite nestratia. Stačí sa len pozrieť na ponuky pracovných pozícií, v rámci ktorých zamestnávatelia hľadajú napríklad manažérov kvality, audítorov kvality, kontrolórov kvality a pod.

Turizmus a hotelierstvo však prežíva v súčasnej pandenickej situácii priam kovidový stav – lapá po dychu a nevie sa nadýchnuť. Vy ho však ponúkate v rámci študijných programov. Myslíte si, že to ako kovidový pacient prežije?

Situácia nieje vôbec ľahká, ale veľmi sa mi žiada povedať, že ak nemal aj „pridružené choroby“, tak to iste prežije. Možno bude potrebovať trochu „kyslík“. Ide opäť o tradičné odvetvie, v ktorom sme naozaj veľmi dobrí a napriek momentálnej nepriazni vidím práve v tejto oblasti potenciál. Je to jednoducho výzva. Samozrejme, že sa veľa vecí bude musieť zmeniť, ale v tom je ten zázrak stvorenia niečoho lepšieho a zaujímavejšieho. Ľudia vždy túžia po tom, čo nemôžu mať. Teraz nemôžu cestovať, nemôžu si sadnúť s priateľmi vo svojich obľúbených reštauráciách alebo kaviarničkách, nemôžu sa ísť rekreovať do wellness hotelov.

Jednoducho, už je toho, čo nemôžu príliš, a preto, keď príde príležitosť, tak si radi všetky vyššie spomínané aktivity doprajú a tu sú práve tie príležitosti. Naši absolventi budú na tieto požiadavky vedomostne pripravení a služby a produkty nebudú môcť byť iné ako kvalitné. Krásna príroda, kultúrne a historické pamiatky, kulinárske špeciality, ktoré sú unikátne len na Slovensku, si zaslúžia, aby boli objavené, ale na druhej strane si i Slováci zaslúžia, aby mohli vycestovať a spoznávať, relaxovať a ochutnávať zahraničné špeciality. Dôležité však je, aby sa vždy vrátili radi domov so slovami: Všade dobre, ale doma najlepšie. Naši manažéri hotelov, reštaurácií, animátorských a voľnočasových aktivít, ubytovacích zariadení a pod. im iste budú vedieť vyjsť v ústrety.

(zdroj: UCM v Trnave)

Čo by ste odkázali mladým ľuďom, ktorí sa rozhodujú, či študovať na vysokej škole?

Moje dlhoročné skúsenosti ukazujú, že vzdelanie je dôležité a človek sa učí prakticky celý svoj život. Preto nevidím v túžbe po poznaní žiadneho strašiaka. Naopak, vzdelaní ľudia majú lepšie kritické myslenie, vedia selektovať informácie, dokážu sa správ nerozhodovať a majú oveľa väčšie možnosti uplatnenia sa na trhu práce. Ak si teda správne vyberú svoje smerovanie a študijný program, ktorý ich bude zaujímať, bude to dôležitý stupienok k ich úspešnej budúcnosti.

Ak si myslíte, že programy Manažment kvality a Manažment v turizme a hotelierstve sú to, o čom chcete vedieť viac a viete si aj samých seba predstaviť ako budúcich manažérov, tak si nezabudnite poslať svoju prihlášku na Inštitút manažmentu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave do 30.4.2021.

Radi vás privítame a sľubujeme, že s nami sa nudiť nebudete.

Viac informácií nájdete na https://www.ucm.sk.

Jana Galera Matúšová

Inštitút manažmentu UCM