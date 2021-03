Zákaz vjazdu bez značiek, Lido stále brázdia autá

Rybári, turisti či v súčasnosti otužilci najčastejšie porušujú zákaz vjazdu pre motorové vozidlá na Vážsky ostrov Lido v Piešťanoch. Desiatky áut parkujú denne hneď pri vode.

19. mar 2021 o 18:58 Peter Briška

PIEŠŤANY. Ešte minulé leto vyhlásili mestskí poslanci Vážsky ostrov Lido v Piešťanoch s rozlohou 8,2 hektára za chránené obecné územie.

Zakázali tam vchádzať a parkovať s motorovými vozidlami, táboriť, znečisťovať územie a zakázali aj ďalšie aktivity, ktoré by mohli znehodnocovať túto ekologicky významnú lokalitu.

Aj napriek tomu sa veľa nezmenilo. Denne prejdú po železnom moste na Lido desiatky áut. Niektorí neváhajú parkovať ani v tesnej blízkosti rieky.

Tento nešvár sme v zimnom období zaevidovali hlavne pri otužilcoch.

Zaparkujú do desať metrov od Váhu, zrejme aby to nemali ďaleko do studenej vody.

Oslovili sme správcu