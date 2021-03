Trnavský samosprávny kraj dostal ponuku na kúpu bývalého internátu vo Voderadoch

Ponuka nedosahovala vyčíslenú hodnotu.

17. mar 2021 o 10:53 SITA

TRNAVA. Trnavský samosprávny kraj má záujemcu o kúpu bývalého stredoškolského internátu vo Voderadoch v okrese Trnava. Spoločnosť Secret real z Bratislavy ponúkla vo verejnej obchodnej súťaži za nehnuteľnosť, ktorá môže byť podľa územného plánu obce využitá na poskytovanie sociálnych služieb, 565-tisíc eur. Podľa znaleckého posudku je hodnota viacpodlažného objektu viac ako milión eur, jediný záujemca ponúkol približne 55 percent z ceny určenej znalcom.

Predaj odporúčajú

O predaji v súčasnosti nevyužívaného internátu majú rozhodnúť poslanci Trnavského samosprávneho kraja na budúci týždeň. Komisia hospodárenia a nakladania s majetkom samosprávneho kraja predaj jedinému záujemcovi napriek nízkej ponúknutej cene odporúča.



Internát bývalej Združenej strednej školy poľnohospodárskej a potravinárskej vo Voderadoch sa pred krajskými voľbami v roku 2017 stal jednou z hlavných tém predvolebnej kampane po tom, ako ho Trnavský samosprávny kraj ešte pod vedením Tibora Mikuša prenajal za 130-tisíc eur ročne súkromnej spoločnosti. Tá začala priestory využívať na ubytovanie zamestnancov z okolitých firiem. Obyvatelia Voderád zorganizovali petíciu, pretože sa obávali príchodu neprispôsobivých občanov.

K dohode predtým nedošlo

Krajskí poslanci ich požiadavkám nevyhoveli, názor zmenili až v novom zložení po krajských voľbách, na návrh župana Jozefa Viskupiča odhlasovali ukončenie nájomnej zmluvy. Viskupič po nástupe do funkcie preferoval využitie objektu na sociálne služby pre seniorov. Vedenie kraja podľa neho rokovalo s potenciálnym záujemcom o poskytovaní takýchto služieb, k dohode však nedošlo, preto kraj súbor objektov bývalého internátu aj s pozemkom ponúkol na predaj.



Obec Voderady dala v minulosti možnosť obyvateľom vyjadriť sa, ako by si predstavovali využitie bývalého stredoškolského internátu. Prevažná väčšina respondentov odpovedala, že by si tam vedeli predstaviť domov sociálnych služieb, denný stacionár alebo podobnú činnosť zameranú na sociálnu oblasť, prípadne aj zdravotné stredisko.