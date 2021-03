Dlh kraja narástol, dôvodom sú štátne výpomoci

Viac ako 20 miliónov eur bude samospráva musieť splácať.

16. mar 2021 o 15:24 SITA

TRNAVA. Celkový dlh Trnavského samosprávneho kraja dosiahol ku koncu minulého roku 71,8 milióna eur, čo predstavuje 45 percent jeho bežných príjmov v predchádzajúcom roku.

Na konci roku 2019 bol celkový dlh krajskej samosprávy o viac ako 21 miliónov eur nižší, úverová zaťaženosť vtedy dosiahla 35 percent bežných príjmov. Vyplýva to z informácie o celkovej výške dlhu, ktorú vypracoval Úrad Trnavského samosprávneho kraja.



Zvýšenie dlhu, ktorý bol vlani najvyšší za ostatných päť rokov, krajská samospráva vysvetľuje načerpaním finančnej výpomoci od štátu vo výške 15 miliónov eur na rekonštrukciu mostov a ciest II. a III. triedy, ďalej čerpaním finančnej výpomoci od štátu vo výške 5,5 milióna eur ako kompenzácie výpadku daňových príjmov v minulom roku po nástupe koronakrízy, a čerpaním poslednej časti úveru vo výške 4 milióny eur na investície schválené v rozpočte kraja. Finančné výpomoci od štátu sú síce návratné, ale bezúročné.



Zákon o rozpočtových pravidlách umožňuje vyšším územným celkom celkovú sumu dlhu až do šesťdesiatich percent skutočných príjmov. Ak by celková suma dlhu samosprávneho kraja dosiahla hranicu 50 percent bežných príjmov predchádzajúceho roku, kraj by musel prijať opatrenia na zníženie dlhu.

Splátky úverov Trnavského samosprávneho kraja, vrátane úrokov, dosiahli k 31. decembru minulého roku 3,9 milióna eur, čo predstavuje 3,5 percenta skutočných príjmov roku 2019 a je hlboko pod zákonom stanovenou hranicou 25 percent.