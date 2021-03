Aj napriek pandémii sa Trnava pripravuje na kultúrne leto

Mestská radnica pripravuje niekoľko tradičných a obľúbených akcií.

14. mar 2021 o 6:59 Róbert Kmeťo

TRNAVA. Koronavírus už vo svete vyčíňa viac ako rok, na kultúrny život v zmysle koncertov, predstavení, sledovania filmov v kinách sme si už pomaly, ale isto odvykli. Kultúrne zariadenia v mestách majú pred letnou sezónou 2021 nevyriešených množstvo otáznikov.

„Minulý rok ukázal, že napriek tomu, že sa pandemická situácia spolu so súvisiacimi nariadeniami rýchlo mení, dá sa operatívne reagovať a do istej miery prispôsobiť. Buď sa teda upravia tradičné a obľúbené podujatia, alebo vzniknú nové. Ak by sa opatrenia podobali minuloročným, najmenší návštevníci by si spolu s celou rodinou mohli užiť podujatia najmä exteriérového charakteru a s obmedzeným počtom návštevníkom (ako napr. Trnavský piknik),“ prezradila hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.