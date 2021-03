S odchodom sponzora skončila v piešťanskom klube aj tretia liga

V klube stavajú na vlastných odchovancoch.

13. mar 2021 o 19:14 Martina Radošovská

PIEŠŤANY. Prinášame vám ďalšiu časť nášho FUTBALOVÉHO SERIÁLU o kluboch, ktoré kedysi pôsobili vo vyšších súťažiach alebo sa z futbalovej mapy úplne vytratili. Pozreli sme sa na to, prečo sa tak stalo a ako fungujú dnes.

Klub z kúpeľného mesta dosiahol svoj najväčší úspech v rokoch 1995 – 2001, kedy pôsobil päť sezón v druhej lige. Za Piešťany obliekal dres aj Cyril Stachura, ktorý dnes v klube zastáva pozíciu športového riaditeľa a trénera A-mužstva.

Tisíce divákov

V tých časoch viedol mužstvo hlohovecký rodák, trnavský ligový rekordér a bývalý reprezentant Československa Ladislav Kuna.

„Do mužstva priniesol skúsenosti a víťaznú mentalitu. Veľa hráčov z Piešťan sa v priebehu pár rokov presadilo a záujem o nich prejavili kluby, ktoré hrávali prvú ligu,“ zaspomínal Stachura. Práve odchod viacerých hráčov do vyššej súťaže stál za vypadnutím Piešťan do nižších súťaží.

Spomedzi spoluhráčov si Cyril Stachura spomenul na mená ako Andrej Filip, ktorý v klube neskôr pôsobil ako športový riaditeľ, Marián Černý, Miroslav Horvatovič, Ján Petráš či Peter Bognár. Súpermi v druhej lige boli Piešťanom mužstvá ako Šaľa, Devín, Púchov, Levice, Jelšava a Senec.

„Keďže sme ako Piešťany hrávali hlavne v hornej polovici tabuľky a doma sme boli dlho neporaziteľní, chodili na zápasy tisícky divákov. Naše publikum bolo veľmi kultúrne,“ pokračoval športový riaditeľ.

„Futbal v Piešťanoch bol dlhé roky, povedal by som, na akejsi vlnovke. Bolo to vždy o jednom človeku, ktorý keď pri futbale skončil, prestalo sa dariť aj klubu. Piešťany sa v dôsledku toho prepadli až do piatej ligy,“ vysvetlil Stachura. Piešťanom sa následne podarilo z piatej ligy postúpiť do štvrtej, vtedy však Cyril Stachura z klubu odišiel na niekoľko rokov, trénersky pôsobil v Nitre a neskôr aj v Spartaku Trnava.

Do Piešťan sa vrátil Cyril Stachura v sezóne 2016/2017, kedy prišlo k obnove seniorského futbalu v kúpeľnom meste. Medzičasom však klub pôsobil niekoľko sezón aj v tretej lige.

Pohárový zápas Piešťany - D. Streda. (zdroj: PFK Piešťany)

Po záchrane postup

Hoci futbalisti Piešťan skončili v súťažnom ročníku 2008/2009 vo štvrtej lige až na treťom mieste, otvorila sa im možnosť byť súčasťou tretej ligy Západ (štvrtá najvyššia futbalová súťaž).

Pôvodne sa malo o postupujúcom rozhodnúť v baráži medzi Piešťanmi a Sereďou, napokon však do tretej ligy Západ postúpili priamo obe mužstvá. Športovým riaditeľom klubu bol v tej dobe spomínaný Andrej Filip, predsedom bol Khalil Belmechri.

Zaujímavým ročníkom bola pre Piešťany nepochybne aj sezóna 2010/2011, kedy mužstvo sprevádzali nevýrazné výkony a v tretej lige Západ bojovalo o záchranu. Počas sezóny sa pri mužstve vystriedalo päť trénerov.