Trnavský kraj je v ščítaní je celoslovenským priemerom

Lepšie na tom sú väčšie mestá.

12. mar 2021 o 12:54 TASR

TRNAVA. V Trnavskom kraji sa doposiaľ sčítalo takmer 65 percent obyvateľov. Najvyšší podiel sčítaných obyvateľov Trnavského kraja zaznamenali obce Majcichov 81,5 percenta, Jaslovské Bohunice 81 percent a Lopašov 79 percent. Informovala o tom hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder.

Článok pokračuje pod video reklamou

Väčšie mestá nad priemerom

Prečítajte si tiež Prišlo málo poslancov, schôdza zastupiteľstva sa nekonala Čítajte

Krajské mesto Trnava eviduje 65,6 percenta sčítaných obyvateľov. "Obyvatelia mnohých miest nad 10-tisíc obyvateľov v Trnavskom kraji sa sčítali nad priemerom kraja, keď Senica má 66,5 percenta, Šamorín 66 percent, Hlohovec 65,5 percenta a Sereď 65,3 percenta sčítaných obyvateľov," konštatovala Stauder.

Hovorkyňa trnavskej radnice Veronika Majtánová uviedla, že kampaň k sčítaniu obyvateľov Trnava vedie na všetkých komunikačných kanáloch mesta od webu cez sociálne siete, mestský magazín Novinky z radnice, reportáže v Mestskej televízii Trnava, intenzívne o tejto téme komunikuje aj s médiami. "Čo sa týka výstupov zo sčítania, samozrejme nás zaujíma počet ľudí žijúcich v našom meste, keďže Trnava stále rastie, ale počet obyvateľov s trvalým pobytom klesá.

Môže to priniesť financie navyše

Máme za to, že tu žije pomerne mnoho nových ľudí, ktorí sa v meste usadili, no nemajú v Trnave trvalý pobyt, neexistuje však žiadna evidencia. Preto práve údaje zo sčítania môžu byť v tomto smere zaujímavé. Ak by to pre mesto znamenalo aj potenciálne financie navyše, určite by sme to uvítali, aby sme ich mohli investovať do ďalšieho rozvoja mesta pre všetkých jeho obyvateľov," uviedla Majtánová.

Prečítajte si tiež Starostovia majú počítať s menšou spoľahlivosťou testov Čítajte

Historicky prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov na Slovensku sa začalo 15. februára. Od jeho začatia sa elektronicky sčítalo doteraz takmer 63 percent obyvateľov, čo je zhruba 3.510.000 sčítaných. Elektronické sčítanie samovyplnením formulára potrvá do 31. marca. Asistované sčítanie bude od apríla do konca októbra. Sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné. Za nesplnenie si povinnosti môže byť obyvateľovi udelená pokuta obcou od 25 do 250 eur. Viac informácií i sčítací formulár nájde verejnosť na webe scitanie.sk.