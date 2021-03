V Dunajskej Strede našli maloletých migrantov

Cudzinci povedali, že vycestovali z domovskej krajiny pre zlé životné podmienky a občiansku vojnu.

6. mar 2021 o 7:54 TASR

Do kamióna mali migranti nastúpiť na parkovisku v Rumunsku za pomoci prevádzača, bez vedomia šoféra. (Zdroj: Polícia SR)

DUNAJSKÁ STREDA. Policajti v Dunajskej Strede a v Teranoch riešili tento týždeň prípady migrantov z Maroka a Afganistanu. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

V Dunajskej Strede vo štvrtok (4. 3.) privolali políciu pracovníci priemyselnej spoločnosti, pretože v návese rumunského kamióna našli piatich cudzincov. Išlo o Afgancov, všetci boli maloletí a bez sprievodu svojich rodičov.

"Policajtom predložili identifikačné karty žiadateľov o azyl na území Rumunska. Z tohto dôvodu boli kontaktovaní pracovníci úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí zabezpečili umiestnenie cudzincov v detskom domove v Medzilaborciach," priblížila Bárdyová.

Cudzinci povedali, že vycestovali z domovskej krajiny pre zlé životné podmienky a občiansku vojnu. Do kamióna mali nastúpiť na parkovisku v Rumunsku za pomoci prevádzača, bez vedomia šoféra.

V Teranoch v okrese Krupina v utorok (2. 3.) zastavila polícia vodiča, ktorý prekročil maximálnu povolenú rýchlosť. V tej chvíli k nej prišli traja mladí muži a lámanou angličtinou povedali, že sú utečenci z Maroka.

"Nemali pri sebe žiadne doklady, ktorými by preukázali svoju totožnosť. Cudzinci policajtom povedali, že chcú požiadať o azyl na Slovensku. Privolali hliadku cudzineckej polície z Banskej Bystrice, ktorá ich predviedla na oddelenie z dôvodu preverenia legálnosti ich pobytu," spresnila Bárdyová. Cudzincov neskôr previezli do azylového centra v Humennom, kde zostanú do vtedy, kým úrady rozhodnú o ich žiadosti o azyl.

Cudzinci boli podrobení vyšetreniu na ochorenie COVID-19. Všetci mali negatívny výsledok.