Dunajská Streda bude znova testovať cez víkend

Otvorených bude šesť odberných miest

4. mar 2021 o 17:24 TASR

DUNAJSKÁ STREDA. V meste Dunajská Streda sa bude počas víkendu (6. a 7.marca) opäť testovať. Informovalo o tom mesto na svojej oficiálnej stránke.

Obyvatelia sa môžu otestovať na šiestich odberných miestach zriadených mestom. Ide o telocvične základných škôl na Jilemnického, Zoltána Kodálya, Smetanov háj, Gyulu Szabóa, Ármina Vámbéryho a v spoločenskom dome v Malom Blahove.

K dispozícii bude aj online objednávanie, a to od piatka (5. 3.) od 8.00 h. V sobotu budú odberné miesta k dispozícii v čase od 10.00 do 17.00 hodiny s prestávkou na obed medzi 12.00 a 13.00 h. V nedeľu bude testovanie obyvateľov v čase od 8.00 do 17.00 hodiny.

"Mesto nemá personálne ani finančné možnosti otvárať ďalšie odberové miesta na testovanie, preto žiada občanov, aby si zabezpečili testovanie počas týždňa na mobilných odberných miestach (MOM)," informuje mesto.

Okrem vyššie menovaných šiestich odberných miest bude možné sa na území Dunajskej Stredy dať cez víkend otestovať na štyroch odberných miestach. Na týchto miestach je bezplatné testovanie dostupné priebežne.