Počas víkendu otvorí Trnava opäť šestnásť odberových miest

Testovať budú počas oboch víkendových dní.

3. mar 2021 o 15:35 TASR

TRNAVA. Mesto Trnava otvorí aj počas nadchádzajúceho víkendu šestnásť mobilných odberových miest (MOM) pre testovanie antigénovými testami tým, ktorí potrebujú platný certifikát na ďalšie obdobie.

Podľa COVID automatu je okres Trnava naďalej v čiernom pásme, preto si musia obyvatelia obnovovať testy každých sedem dní. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.

Súvisiaci článok Vieme, koľko ľudí zomrelo v trnavskej nemocnici počas druhej vlny s ochorením Covid-19 Čítajte

Zoznam MOM ostáva pre siedme kolo testovania rovnaký ako predošlé dva víkendy.

"Testovať sa bude v sobotu a nedeľu (6. - 7. 3.) od 8.00 do 18.00 h. Do siedmich MOM sa dá už teraz objednať vopred na presný čas cez mobilnú aplikáciu TrustOne. Zaregistrovaným používateľom príde výsledok testu priamo do aplikácie a nemusia teda čakať na papierový certifikát na mieste. Návšteva odberného miesta sa tým skráti na pár minút," uviedla hovorkyňa.

Článok pokračuje pod video reklamou

Nové pravidlá

Tí, ktorí sa registrovali v mobilnej aplikácii už v predošlom kole, to nemusia robiť opätovne, ich registrácia je naďalej platná. Na MOM opäť použijú QR kód v smartfóne, ktorý ukážu administrátorom bezprostredne pred odberom.

Upozornila, že občania, ktorí sú v karanténe, ju nesmú opustiť ani pre antigénové testovanie.

"Na základe nového rozhodnutia vlády SR nemôžu chodiť ani do obchodov, v prípade núdze sa preto môžu obrátiť na nákupnú linku mesta, na ktorej im zamestnanci odboru sociálneho na mestskom úrade zabezpečia nevyhnutné nákupy potravín, drogérie a liekov. Linka s číslom 033/32 36 168 funguje v pracovných dňoch medzi 8.00 a 11.00 h," informovala Majtánová.