Trnavská župa chce zrekonštruovať mosty v najhoršom stave

V zlom až havarijnom stave je hrozivé percento mostov v kraji.

3. mar 2021 o 9:53 SITA

TRNAVA. Trnavský samosprávny kraj chce opraviť všetky mosty v zlom, veľmi zlom alebo havarijnom technickom stave. Kraj má v správe viac ako 380 mostov, väčšina z nich je na cestách III. triedy. Až 22 percent mostov je podľa trnavského župana Jozefa Viskupiča podľa sedemstupňovej stupnice v zlom až havarijnom stave.

V súčasnosti kraj hľadá zhotoviteľa zásadnej rekonštrukcie mosta cez rieku Váh v Hlohovci s predpokladanými nákladmi takmer 5 miliónov eur. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja si zároveň objednala diagnostiku viacerých ďalších mostov, aby bolo možné poškodenia a poruchy odstraňovať čo najskôr. Najnovšie vykonala diagnostiku šesťdesiatročného mosta v obci Horné Orešany v okrese Trnava, ktorý bol zaradený do piatej kategórie



Mosty sú podľa ich technického stavu rozdelené na sedem kategórií. Najlepšou je prvá kategória, tam patria bezchybné mosty, do druhej sú zaradené veľmi dobré, do tretej dobré a do štvrtej uspokojivé mosty. V piatej kategórii sú mosty so zlým technickým stavom, v šiestej mosty s veľmi zlým technickým stavom a v siedmej s havarijným stavom.