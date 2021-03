Dostal šancu v seniorskom hokeji. Za Trnavu zbiera cenné skúsenosti

Mladý Gladiátor Jakub Ružek si za mužov pripísal dva góly.

2. mar 2021 o 13:43 Martina Radošovská

TRNAVA. Napriek tomu, že pre trnavských gladiátorov sa po posledných kolách šanca na play-off pomaly, ale isto rozplýva, niektorí hráči zažívajú úspešnú sezónu. Jedným z nich je odchovanec klubu Jakub Ružek (16), ktorý dostal šancu zbierať svoje prvé skúsenosti v seniorskom hokeji.

S mladým útočníkom sme sa rozprávali o jeho hokejových začiatkoch, o tom ako náročný je prechod k mužom, ako zapadol do kabíny, aj čo by chcel v hokeji v budúcnosti dosiahnuť.

Jakub Ružek začal po prvýkrát vnímať hokej ako štvorročný, keď ho rodičia vzali korčuľovať na rybník. Zapáčilo sa mu to natoľko, že ho onedlho prihlásili do HK Trnava, kde hokejovo vyrastal.

„Trnavský klub poskytuje vynikajúce podmienky, vnímam ich ako jedny z najlepších na Slovensku. Máme tu dve ľadové plochy, dobre vybavené fitko, strelnicu, saunu a vírivku,“ zhodnotil mladý hokejista.

V klube prešiel rukami mnohých trénerov. „V začiatkoch to boli tréneri Karaba, Polák a Cibulka, neskôr Klokner, Groma a Somorovský. V posledných rokoch sú to hlavne tréneri Macko, Straka a Baran, ktorí sú momentálne aj pri A-mužstve.“ Mladému útočníkovi sa v začiatkoch pozdával najmä brankársky post.

„Zo začiatku som chcel byť brankárom, no tréneri mi povedali, že sa najskôr musím naučiť dobre korčuľovať. Nakoniec mi veľmi zachutilo dávať góly a tak som sa stal útočníkom,“ pokračoval Jakub Ružek.

Nervozita ho opustila

Súčasťou seniorského tímu síce nie je príliš dlho, no do štatistík si už stihol pripísať sedem zápasov, dva presné zásahy, ako aj gólovú asistenciu.

„Môj prvý zápas bol len nedávno proti prvej Žiline. Zo začiatku som bol trochu nervózny, no v tretej tretine som si začal viac veriť a podarilo sa mi nahrať na gól a vybojovať svoj prvý bod za mužov,“ popísal svoje pocity mladý hráč, pre ktorého je doposiaľ najväčším úspechom prvý gól v drese seniorov, ktorý zaznamenal proti Dubnici nad Váhom.

A bol pre neho prechod k seniorskému hokeju náročný? „Nebolo to ľahké, aj vzhľadom na to, že to bol môj prvý súťažný zápas v tejto koronou poznačenej sezóne. Zmenu som pociťoval hlavne v rýchlostnej a fyzickej stránke hokeja. Lepšie adaptovať sa mi pomohlo aj vďaka tomu, že hrávam už tri roky hokejbal s mužmi v BHL (Budmerická hokejbalová liga) za HBC Hurons Budmerice.“

Postupnou zápasovou praxou však na sebe Jakub vidí zlepšenie.

„Spoluhráči mi pomáhajú a motivujú ma, tréneri mi začali dávať viac priestoru na ľade. Vďaka tomu som si začal viac veriť a zlepšil som svoju hru.“ Rovnako ako všetci športovci, aj Jakub Ružek pocítil dosahy pandémie koronavírusu.

„Bol som veľmi sklamaný z toho, že sa všetko prerušilo a nemohol som trénovať, ani sa stretávať s kamarátmi. Našťastie som dostal možnosť trénovať s mužmi a som vďačný trénerom a prezidentke klubu pani Hosťoveckej za možnosť zahrať si aj v zápasoch,“ pokračoval ľavý krídelný útočník. Keďže všetky zápasy sa hrajú dlhodobo bez fanúšikov, ani Jakub Ružek ešte nemal možnosť zažiť atmosféru mužského zápasu s divákmi.

Jakub Ružek (zdroj: HK Gladiators Trnava)

Chce na sebe pracovať

„Napriek tomu absenciu fanúšikov na zápasoch pociťujem a rovnako aj spoluhráči, no myslím si, že na kvalite hokeja to nič nemení. V každom zápase sa snažíme odviesť na ľade maximum.“ Mladý hráč zapadol dobre do kabíny trnavských gladiátorov, kde aj napriek nie príliš uspokojivým výsledkom nepanuje negatívna nálada.

„Medzi chalanmi som ešte krátko, no všetci spoluhráči sa mi snažia pomôcť a motivovať ma, či už na ľade, ale aj mimo neho. Do každého zápasu nastupujeme s cieľom vyhrať a získať body.“

Pre Jakuba ja šanca v se-niorskom hokeji motiváciou pracovať na sebe aj do budúcna.

„Chcel by som sa stále zlepšovať, zdokonaľovať a makať na sebe aj naďalej. Slovenská hokejová liga je zatiaľ najkvalitnejšou súťažou, akú som mal možnosť doteraz hrať a mojím cieľom je presadiť sa v nej,“ dodal hokejista, ktorého však lákajú aj zahraničné ligy, ale sám vie, že ho predtým čaká ešte množstvo práce.

K jeho hokejovým vzorom patrí Pavol Demitra.

„Mal som možnosť vidieť ho na majstrovstvách sveta v roku 2011, ktoré sa konali na Slovensku. Zo súčasných hráčov sa mi páči herný prejav Eliasa Petterssona z Vancouveru Canucks.“

Šestnásťročný ročný hráč sa okrem hokeja venuje škole, no má aj ďalšie športové koníčky, medzi ktoré patrí horská cyklistika, hokejbal či v Trnave veľmi obľúbený futbal. „Zaujímam sa aj o dejiny, rád pozerám dokumenty a čítam historické knihy o 2. svetovej vojne. Športové súťaže sledujem v televízii, či už je to hokej, futbal, lyžovanie, alebo MotoGP,“ uzavrel Jakub Ružek.