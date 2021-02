Miera pozitivity v trnavskej automobilke sa znížila

V automobilke Stellantis platia prísne opatrenia.

28. feb 2021 o 18:28 SITA

TRNAVA. V trnavskej automobilke Stellantis pokračovalo šiesty víkend po sebe testovanie na COVID-19. Spolu bolo v piatok 26. a v sobotu 27. februára otestovaných 1 852 zamestnancov výrobného centra a externých spoločností.

Súvisiaci článok NAKA v rámci protidrogovej akcie zadržala päť ľudí Čítajte

Pozitívnych bolo celkovo sedem osôb, ktoré okamžite nastúpili do karantény. Celková miera pozitivity sa tak znížila na 0.38%. Informoval o tom hovorca automobilky Peter Švec. Na začiatku februára dosiahol podiel pozitívnych testov v automobilke 0,72 %. Testovanie bude podľa Šveca pokračovať aj v pondelok 1. marca.



V automobilke platia prísne opatrenia podľa protokolu skupiny Stellantis. Pri vstupe do fabriky prebieha kontrola certifikátu z testovania, certifikát nesmie byť starší ako sedem dní. Vykonáva sa tiež meranie telesnej teploty, ale aj pravidelná dezinfekcia pracovných postov a šatní, porady sa konajú len na diaľku a uplatňujú sa aj ďalšie opatrenia. Každá pozitívne testovaná osoba smeruje do karantény, rovnako aj jej najbližšie kontakty.



Spoločnosť Stellantis vznikla 16. januára spojením skupín Fiat Chrysler Automobiles FCA a Groupe PSA, jej súčasťou je aj trnavská automobilka.

Článok pokračuje pod video reklamou

#MyVasPotrebujeme Ekonomické dôsledky pandémie ohrozujú aj posledné nezávislé printové médiá v našich mestách a obciach. Patrí medzi ne aj sieť regionálnych týždenníkov MY, ktorá pod touto hlavičkou prevádzkuje 23 platených týždenníkov, 27 spravodajských regionálnych webov a viac ako 50 FB stránok. Toto všetko už môže byť čoskoro minulosťou, pretože ekonomický útlm nám spôsobil masívny prepad predaja a príjmov. Ak chcete, aby aj vo vašom meste alebo v regióne zostali zachované kritické a nezávislé médiá (noviny a web) a ak chcete, aby vás o práci mesta a života v ňom neinformovali iba mestom financované média, podporte nás. Už aj sumou 4€ mesačne prispievate k tomu, aby sme mohli aj naďalej prinášať aktuálne a pravdivé informácie o živote vo vašom regióne, meste a obci. Vašu podporu teraz potrebujeme viac ako inokedy predtým. Ďakujeme! Chcem podporiť →