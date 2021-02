Víťazná vlna Trnavy preťala aj negatívnu sériu so Žilinou

Spartak sa posunul na tretie miesto v tabuľke.

27. feb 2021 o 20:09 TASR

TRNAVA. Futbalisti FC Spartak Trnava zdolali v dueli 21. kola Fortuna ligy MŠK Žilina 2:1 a natiahli sériu víťazstiev na štyri zápasy. V tabuľke sa posunuli na tretie miesto, keď o bod preskočili práve svojho sobotňajšieho súpera.

Oba góly domácich strelil Bamidele Yusuf, za hostí skorigoval ešte v prvom polčase Dominik Javorček. Spartak dohrával zápas s desiatimi hráčmi, v 58. minúte putoval po druhej žltej karte predčasne pod sprchy Kristián Koštrna.

Predchádzajúci zápas v Nitre veľmi dobre vyšiel Kóšovi a po kartovom treste bol k dispozícii už aj Grič, ale Michal Gašparík zaradil do stopérskej dvojice vedľa Tvardzika tentoraz Tummu. Griča posunul do záložnej formácie a na hrote nastúpil prvý raz od začiatku Milan Ristovski.

FC Spartak Trnava - MŠK Žilina 2:1 (2:1)

Hral sa obojstranne útočný futbal, v úvode dominovali "andeli", ktorí vysoko napádali súpera, z čoho pramenila aj prvá veľká šanca Ristovského, kanonierske vlohy však ešte trnavský hrot nepotvrdil.

Ďalšiu dobrú príležitosť pripravil Ristovskému centrom Mikovič, severomacedónsky útočník namieril hlavičkou z päť metrov do bočnej siete. Spartak sa ujal vedenia v 15. minúte. Bamidele sklepol loptu nabiehajúcemu Mikovičovi na krídlo, ten mu prihrávku vrátil do šestnástky a Nigérijčan z prvej poslal loptu do siete - 1:0.

Žilina mohla odpovedať, Iľkov pokus však prešiel vedľa žrde a Ďurišov pokus zblokovala hradba trnavských tiel. Na opačnej strane vyslali nebezpečné strelecké pokusy Cabral a Mikovič. Trnava znova udrela v 31. minúte.

Po rohovom kope hlavičkoval Grič na Bamideleho a ten z zblízka pridal svoj druhý gól v stretnutí. Žilina sa nezlomila a ešte do prestávky korigovala Javorčekom, ktorý poľahky vnikol do trnavskej šestnástky a trnavský brankár Rusov sa po jeho strele k vzdialenejšej žrdi už len márne načahoval - 2:1.

V úvode druhého polčasu sa hra odvíjala viac v strede poľa. Trnava hrala od 58. minúty bez vylúčeného Koštrnu, napriek tomu mala zanedlho gólovú príležitosť, ktorú Bukata nepremenil. S koncovkou si v tutovke po Iľkovej akcii nepotykal na protipóle ani striedajúci Bičachčjan, neskôr z päťky nebezpečne hlavičkoval Jibril a ranu Kurminovského o čosi neskôr vyrazil Rusov.

Trnavčania žilinský nápor ustáli a po víťazstve 2:1 sa vyhupli na úkor MŠK na tretie miesto tabuľky, keď v štyroch jarných zápasoch ešte nestratili ani bod.

Góly: 15. a 31. Bamidele Yusuf - 40. Javorček.

Rozhodovali: Marhefka - T. Somoláni, Galo, ŽK: Koštrna, Mikovič - Fazlagič, Javorček, Kaprálik, ČK: 58. Koštrna o druhej ŽK, bez divákov.

Spartak: Rusov - Koštrna, Tumma, Twardzik, Mikovič - Grič, Savvidis - Cabral, Bukata, Bamidele Yusuf (67. P. Kolesár) - Ristovski (81. Olejník, 90. S. Kóša).

Žilina: Petráš - Anang, Kopas, Kiwior, Javorček (78. Myslovič) - Fazlagič (78. M. Rusnák) - D. Ďuriš (66. Kurminovski), Gono, Bernát (66. Bičachčjan), Iľko (89. Kaprálik) - Jibril.

Nigérijský stredopoliar Trnavy Bamidele Yusuf oslavuje svoj gól v zápase 21. kola Fortuna ligy vo futbale FC Spartak Trnava - MŠK Žilina (zdroj: TASR/Lukáš Grinaj)

Hlasy po zápase

Michal Gašparík, tréner Spartaka: "Chceli sme vstúpiť do zápasu veľmi aktívne, hrať v prvom polčase vo vysokom pressingu. Zo začiatku sa nám to darilo, súpera sme dostávali pod tlak a získavali lopty. V duchu som si hovoril, že z toho musia nejaké góly padnúť. Podarili sa dva. Pribrzdil nás inkasovaný lacnejší gól. V druhom polčase sme chceli na to nadviazať, ale ukázala sa aj kvalita Žiliny, jej hráči majú výborné držanie lopty, perfektne pracujú s priestorom. Nepúšťali nás už toľko do vysokého pressingu. Po červenej karte sme sa potrebovali zorganizovať, odmakať to, odbojovať, aj keď sme ešte aj v desiatich mohli pridať gól. Chalani si siahli na dno svojich síl, víťazstvo im patrí a je zaslúžené."

Pavol Staňo, tréner Žiliny: "Snažili sme sa hrať aj cez vysoký pressing Trnavy, ktorá mala z toho v úvode šance a boli sme trochu neistí. O to ide, aby sme v budúcnosti dokázali aj z takýchto ťažkých situácií vyjsť. Trnava bola dobre zorganizovaná, nevyužili sme slabšiu stránku vysokého pressingu. V momente, keď sme to chceli zmeniť, sme inkasovali zo štandardky a od toho momentu sme prebrali taktovku hry a už som spoznával svoje mužstvo. Hrali sme dobre kombinačne. V druhom polčase Trnava stratila hráča a hralo sa už viac-menej na jednu bránku, aj keď Spartak mal sporadické protiútoky. Som smutný, nemáme sa však za čo hanbiť. Situácie sme si vytvorili, takisto súper hral výborne. Zápas splnil vysoké kritériá."