Vo Fínsku je hokej rýchlejší

Z pôsobenia v zahraničí si priniesol zmiešané pocity aj cenné skúsenosti.

26. feb 2021 o 19:17 Martina Radošovská

TRNAVA. Mladý brankár Šimon Opatovský (18) sa po príležitosti vo Fínsku opäť pripojil k trnavským gladiátorom. Po návrate sa postavil do bránky v zápase so Skalicou, ktorej Trnava napokon podľahla s výsledkom 4:5.

Šimon Opatovský dostal ešte v lete šancu zabojovať o miesto v klube HPK Hämeenlinna U20, ktorú využil a na skúške uspel. Spoločne sme sa rozprávali o tom, ako hodnotí skúsenosť v zahraničí, aké rozdiely pocítil nielen v zázemí klubu, ale aj štýle hry a ako vníma situáciu s koronavírusom.

Rýchlejší hokej

Príležitosť vyskúšať šťastie vo fínskom klube dostal Šimon Opatovský vďaka svojmu agentovi, no napriek tomu, že uspel, v tíme zotrval len krátko. „Z pôsobenia vo Fínsku mám zmiešané pocity, keďže som síce uspel a taktiež komunikácia s trénermi bola naozaj skvelá.

Rovnako som si veľmi dobre rozumel so spoluhráčmi, ale, bohužiaľ, vo Fínsku som zostal len krátko pre pandémiu koronavírusu a nemohol som tak ukázať všetko, čo vo mne je,“ zhodnotil svoje pôsobenie v zahraničí trnavský gladiátor. Napriek tomu však hodnotí túto skúsenosť ako jednu z najcennejších.

Na nové prostredie si mladý brankár zvykol veľmi rýchlo, ako prezradil, adaptoval sa už za pár dní. „Fínsky hokej je oveľa rýchlejší ako ten slovenský. Takisto bol rozdiel aj v prístupe na tréningoch, chlapci tam nevypustili ani jeden osobný súboj, všade boli načas, v posilňovni išli až do absolútneho vyčerpania a na každom tréningu si siahli na dno svojich síl,“ popísal rozdiely Šimon Opatovský.

Šimon sa nedávno pripojil k trnavským hokejistom, s ktorými trénuje už takmer dva týždne. „Tréneri a vedenie klubu sa rozhodli mi dať šancu, za čo som vďačný a takisto chceli dať tímu pravdepodobne nový impulz.“

Šimon Opatovský v reprezentačnom drese

Návrat ku Gladiátorom

Výsledky trnavských Gladiátorov Šimon sledoval aj vo Fínsku, a aj keď aktuálne patrí mužstvu posledné miesto v tabuľke, mladý brankár nevešia hlavu. „ V poslednej dobe sa síce prehráva, ale taká “deka” padne skoro na každý tím v sezóne. Smola pre nás je, že je to v rozhodujúcej fáze základnej časti a len my sa z toho musíme dostať von.“

Návrat do trnavského dresu absolvoval v zápase proti Skalici, z ktorého si však Trnava neodnášala víťazstvo. „Podali sme celkom bojový výkon, ale porazili sme sa viacnásobnými vylúčeniami, kedy sme pre nás za stavu 1:3 mali sedem vylúčení po sebe. Myslím si, že za vylúčenia nemôžeme len my, ale sčasti aj rozhodcovia. Ich výkon nebudem hodnotiť, ten je na posúdení ľudí, ktorí do toho vidia a možno sú viac objektívni,“ pokračoval mladý brankár. A aký bol pre neho návrat do trnavskej brány? „Veľmi som si to užíval, keďže chlapcov poznám a veľmi dobre sa mi s nimi hrá, rozumieme si aj mimo hokeja.“

Prekonal koronavírus

Situácia s pandémiou koronavírusu na Slovensku nie je jednoduchá, rovnako komplikuje súťaž aj vo Fínsku.

„Snažím sa to vôbec nevnímať a nevpúšťať si to do hlavy, napriek tomu, že ma to ovplyvňuje. Určite to nie je ľahké pre nikoho z nás. Podľa toho, čo viem, vo Fínsku je situácia rovnako dosť vážna a súťaže sú pozastavené,“ pokračoval Šimon Opatovský, ktorý zažil koronavírus na vlastnej koži.

„Mňa osobne už stihla pandémia zasiahnuť, našťastie som mal ľahký priebeh a som rád, že som to prekonal bez najmenších problémov.“

V súvislosti s prijatými opatreniami vlády sa všetky súťažné stretnutia hrajú bez prítomnosti divákov. Ako vníma atmosféru na zápasoch mladý brankár? „ Bez divákov sú zápasy iné, smutné. Fanúšikovia nám chýbajú, ale musíme byť radi aspoň za to, že hráme a že nás môžu vidieť pomocou online prenosov.“

Rodák z Čachtíc vníma bránku ako špecifický post. „Odmalička som obdivoval brankárov, pretože aj vo vypätých situáciách musia zostať ľadovo pokojní a musia ich dokázať riešiť s absolútnym prehľadom. Takisto sa mi páči ich dôležitosť a zodpovednosť, ktorú voči mužstvu majú. Brankár musí byť oveľa viac koncentrovaný ako hráči.“

Ako dodal mladý gólman, od starších a skúsenejších hráčov si nechá rád poradiť. „Vypočujem radu od každého, kto sa chytaniu a hokeju rozumie a dáva mi zmysel to, čo hovorí,“ uzavrel Šimon Opatovský.⋌