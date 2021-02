V Trnave bude cez víkend už šieste testovanie

Počas doterajších piatich kôl testovania v Trnave klesol podiel pozitívnych testov z 1,27 percenta v januári na 0,59 percenta z ostatného víkendu.

24. feb 2021 o 10:48 SITA

TRNAVA. Mesto Trnava otvorí počas víkendu opäť 16 odberových miest na antigénové testovaniena ochorenie COVID-19.

Sedem z nich bude určených pre ľudí, ktorí sa vopred objednajú na presný čas cez aplikáciu TrustOne, deväť ďalších odberových miest bude k dispozícii bez objednania. Umiestnené budú na rovnakých miestach ako pred týždňom, v sobotu aj v nedeľu budú otvorené od 8:00 do 18:00.

Stále čierny

Počas doterajších piatich kôl testovania v Trnave klesol podiel pozitívnych testov z 1,27 percenta v januári na 0,59 percenta z ostatného víkendu. Okres Trnava je podľa regionálneho COVID automatu naďalej čierny, ľudia potrebujú na cestu do zamestnania a zo zamestnania najviac sedem dní starý výsledok testu.

V siedmich odberových miestach zriadených mestom je možné objednať sa na testovanie prostredníctvom aplikácie TrustOne. Tá umožňuje zaregistrovať si údaje o sebe vopred a skrátiť tak administratívne úkony na odberovom mieste, okrem toho nie je v takomto prípade potrebné čakať na papierový certifikát, výsledok testu príde cez aplikáciu.

Sedem stálych

Okrem víkendových miest na testovanie zriadených mestom je v Trnave k dispozícii sedem stálych odberových miest, ktoré prevádzkujú zmluvní partneri ministerstva zdravotníctva. Otvorené sú od pondelka do soboty.



Víkendové testovanie bude pokračovať aj v obciach pri Trnave, napríklad v Cíferi alebo Suchej nad Parnou. V Zelenči budú testovať od piatku do nedele. V obci Zavar dali prednosť dennému testovaniu počas týždňa, vždy od 16:00 do 20:00, ale len pre obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom v obci.