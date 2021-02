Polícia varuje pred podvodníkmi, ktorí sa tvária ako sčítací asistenti

Pozor si musia dávať najmä dôchodcovia.

23. feb 2021 o 8:55

žena vypĺňa formulár počas celoštátneho Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021, ktoré sa uskutočňuje od 15. februára do 31. marca 2021 na webovej stránke www.scitanie.sk. (Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

TRNAVA. Trnavská polícia na svojom facebooku upozorňuje občanov pred nahlásenými prípadmi takzvaných falošných sčítacích asistentov.

"Nezabúdajte, že sčítanie prebieha elektronicky a to od 15.02.2021 do 31.03.2021. Ako sa sčítať sa dozviete na stránke www.scitanie.sk. Je potrebné zdôrazniť, že sčítanie obyvateľov sa realizuje tak, že obyvateľ sa sčíta sám vyplnením elektronického formulára. Žiaden sčítací asistent ani sčítací komisár obyvateľa do 31.03.2021 nenavštevuje," informovala polícia.

Mobilní asistenti, by dôchodcom mali byť nápomocní až po 1.4. aj to len v prípade ak o to občania telefonicky predtým požiadajú.