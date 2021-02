Mestskú dopravu bude naďalej poskytovať Arriva Trnava

Spoločnosť ponúkla v tendri najnižšiu cenu.

22. feb 2021 o 16:43 SITA

TRNAVA. Do tendra na služby mestskej autobusovej dopravy v Trnave s predpokladanou cenou 34,8 milióna eur na desať rokov sa zapojili tri spoločnosti.

Najnižšiu cenu 31,5 milióna eur ponúkol doterajší dopravca, spoločnosť Arriva Trnava. Ďalší dvaja uchádzači, Okresní autobusová doprava Kolín a TD Transport, išli do verejného obstarávania s výrazne vyššími cenami.



Spoločnosť Arriva Trnava bude po podpise zmluvy zabezpečovať mestskú dopravu v Trnave desať rokov. Ročne by mal dopravca najazdiť zhruba milión kilometrov. Zmluva zatiaľ nebola zverejnená. Mesto Trnava vypísalo v predchádzajúcom období už niekoľko verejných obstarávaní na poskytovanie služieb mestskej autobusovej dopravy, ale dopravcovia sa do nich neprihlasovali.



Trnava od dopravcu očakáva „bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby na území mesta“. Podmienkou radnice bolo, aby mal vybraný dopravca k dispozícii minimálne 34 autobusov. Priemerný vek všetkých nesmie prekročiť 10 rokov, najstaršie vozidlo nesmie mať viac ako 16 rokov.



Arriva Trnava má doterajšiu zmluvu s mestom predĺženú dodatkom do konca júna tohto roku. Trnava jej zo svojho rozpočtu za služby vo verejnom záujme zaplatí za prvý polrok viac ako 1,1 milióna eur.

