Nadávok si odnášajú plné tašky

Na rozhodkyňu v oblastných súťažiach si mužstvá už zvykli.

21. feb 2021 o 19:28 Martina Radošovská

KRAKOVANY. Je športovo nadaná, sympatická, no zároveň musí byť prís-na. Renáta Balážiková (22) sa pohybuje výhradne v mužskom kolektíve a rozhoduje zápasy v Oblastnom futbalovom zväze Trnava. Ako jediná žena pôsobiaca v oblasti neunikne oku žiadneho diváka či hráča.

Renáta Balážiková začala s futbalom v štrnástich rokoch, keď basketbalky vymenila za kopačky a dve sezóny bola súčasťou žiackeho družstva spoločne s chlapcami v FK Krakovany.

Následne odohrala jednu a zároveň poslednú sezónu v doraste, viac v zmiešanom družstve nemohla pokračovať. Aj keď si vyskúšala hru v ženskom kolektíve, napríklad v Trenčíne či Trnave, pri futbale sa rozhodla zotrvať vďaka rozhodovaniu. To, že sa pohybuje čisto len v mužskom kolektíve, jej vôbec neprekáža.

„Paradoxne dostávam túto otázku dosť často. Kedysi som hrávala s chalanmi futbal a práve tam sa ľady prelomili. Problém s mužským kolektívom som nikdy nemala, všetci sme len ľudia,“ začala rozhovor Renáta Balážiková.

Podobne ako všetci rozhodcovia, aj Renáta Balážiková zbierala skúsenosti najskôr pri mládeži, potom v seniorskom futbale na čiare, dnes je ju vídať v pozícii hlavného arbitra. Ako úsmevne dodala, všetky nižšie súťaže sú „jej“.

„Po seminári rozhodkýň, ktorý sme s kolegyňami absolvovali nedávno v Liptovskom Jáne, som prišla na iné myšlienky a iný pohľad na post rozhodcu,“ objasnila mladá rozhodkyňa, ktorá v rozbehnutej sezóne absolvuje približne štyri stretnutia za víkend.

Na svoj prvý zápas v úlohe arbitra si pamätá dodnes. Išlo o kategóriu žiakov a prirodzene pociťovala pred zápasom trému. „Stres býva pred každým zápasom, je to aj o rešpekte, navyše každé stretnutie je iné.“

Fanúšikov delí na skupiny

Úloha arbitra nie je vôbec jednoduchá. Rozhodnutie musí padnúť rýchlo a musí byť správne, no nie vždy sa páči obom stranám. Ako vníma Renáta Balážiková, futbalovú kultúru na dedinách počas zápasov, či už zo strany fanúšikov, hráčov, alebo funkcionárov?

„Kultúra sama osebe je super, všade som vítaná. S mnohými hráčmi a funkcionármi sa už vzájomne poznáme, no počas zápasu akoby sme o sebe nevedeli, po zápase sme však opäť kamaráti. Pri fanúšikoch je to trochu iné. Delím ich na niekoľko skupín. Prvou sú „štamgasti“, ktorými sú všetci rozhodcovia, potom sú neutrálni fanúšikovia a následne aj tí, ktorí vedia poďakovať, porozumieť a brať rozhodcu s úctou,“ objasnila Balážiková.

Práve s futbalovou kultúrou na ihriskách súvisia aj rôzne pokriky na adresu rozhodcov, ktorých je počas zápasu počuť niekoľko.

„Rozhodovanie je pre mňa osobne poslanie, kto vykonáva túto funkciu, musí mať na to aj psychiku. Nad každým slovom sa musíte povzniesť, veľa ráz stačí rýchle a stručné vysvetlenie a ide sa ďalej. Je pravda, že nadávok padne za zápas niekoľko. Ja hovorím, že ich je za plné tašky a keď prídem domov, tak ich vysypem. (smiech). Nedá sa to však brať vážne, emócie sú emócie, no keď ich je veľa, zakročím aj ja,“ ponúkla svoj pohľad Renáta Balážiková.

Rozhodovanie so sebou prináša aj negatívne skúsenosti. „To máme za sebou asi všetci. Osobne ich vypúšťam z hlavy a snažím sa brať všetko pozitívne. Navyše, každá skúsenosť je na niečo dobrá.“ Keďže je jedinou ženou v oblasti, kolegovia sa o ňu starajú. „Rovnako sa ja starám aj o nich. Voči kolegom mám veľký rešpekt, od mnohých skúsenejších sa učím.“

Rarita ako obyčaj

Žena v mužskom futbale je skôr rarita ako obyčaj. Kým v začiatkoch jej pôsobenia boli muži veľakrát prekvapení, že na zápas prišla žena, po rokoch sú na Renátu Balážikovú v oblasti zvyknutí. „Dosť stretnutí je pokojnejších, ale stáva sa mi, že niekedy sa vyhrotia a skúšajú, aké mám pevné nervy. Po zápase však často počúvam ospravedlnenia a pekné slová.“

Na najbizarnejší pokrik na svoju adresu si nespomína, no v pamäti jej utkvela veta: „Čo robí žena na ihrisku?“ Má Renáta Balážiková ako rozhodkyňa ambíciu posúvať sa vyššie?

„Obdobnú otázku dostávam dosť často. Žiadne konkrétne ciele ako rozhodkyňa nemám, mojou ambíciou v oblasti je ukázať a prelomiť ľady medzi mužmi, keď tvrdia, že žena na ihrisko nepatrí. Ďalšie plus, ktoré z roka na rok vnímam, je posun hráčov. Z chlapcov, ktorých som stretávala v mládežníckych kategóriách, mám už dnes na ihrisku mužov. Veľa tvárí sa v mužstvách mení a veľa mužstiev napreduje. V oblasti sa cítim dobre a viacej sa teším z postupov kolegov.“

V tomto období však štadióny zívajú prázdnotou a futbalový život sa opäť zastavil. Rovnako ako športovcom či klubovým funkcionárom, ani rozhodcom sa toto obdobie nepáči.

„Koronavírus spôsobí viacerým mužstvám problémy, myslím si, že malá hŕstka z nich možno už ani nenastúpi. Bola by som však radšej, keby tomu tak nebolo. Dúfam, že onedlho sa situácia zlepší a budeme sa môcť opäť vrátiť na ihriská, “ uzavrela Balážiková.