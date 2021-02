V Trnave dnes zaočkovali prvých učiteľov

Župa začala s očkovaním učiteľov vo svojom prvom veľkokapacitnom očkovacom centre.

TRNAVA. Trnavská župa zriadila svoje prvé veľkokapacitné očkovacie centrum. Nachádza sa v priestoroch Strednej zdravotníckej školy v Trnave. Počas tohto víkendu, 20. a 21. februára 2021, sa v ňom majú možnosť nechať zaočkovať učitelia materských, základných a stredných škôl bez rozdielu zriaďovateľa.

Na prehliadke centra sa zúčastnil aj minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling.

Pripravení očkovať

„Na Strednej zdravotníckej škole v Trnave sme otvorili svoje prvé veľkokapacitné očkovacie centrum. Sme pripravení zaočkovať ďalších učiteľov vo veku do 55 rokov. Máme tu ambulantných lekárov a zdravotné sestry, ktoré očkujú v kójach. Práve zapojenie ambulantnej sféry vo všetkých častiach regiónu má zmysel pre odbremenenie nemocníc,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič. C

ieľom župy je nastaviť procesy tak, aby mohla model centra postupne zreplikovať v iných mestách a pri očkovaní ďalších skupín svojich obyvateľov.

„Ukazuje sa zmysluplnosť zdravotníckych škôl. Aj vďaka ich pedagógom, ale aj študentom zvládame pandémiu. Pomáhajú pri testovaní a už aj pri očkovaní. S ministrom Gröhlingom sme diskutovali o možnostiach, ako zatraktívniť zdravotnícke školy v očiach nových študentov. Našim spoločným cieľom je, aby sme na Slovensku mali dostatok zdravotníkov,“ doplnil Viskupič s tým, že s pomocou personálu a študentov zdravotníckej školy trnavská župa zriadila aj vlastné mobilné odberové miesto na antigénové testovanie.

Aj inde

Veľkokapacitné očkovacie centrá by mali postupne vzniknúť v ďalších mestách a mali by v nich byť očkovaní ľudia vo veku medzi 18 a 55 rokov. Po priestorovej, administratívnej aj materiálovo-technickej stránke ich župa pripraví v spolupráci s mestami.

Navyše by z hľadiska plánu župy by mali k piatim nemocniciam pribudnúť aj niektoré polikliniky, kde by sa obyvateľom kraja vo veku viac ako 55 rokov podávali vakcíny náročnejšie na uskladnenie v chlade.

„Z poverenia ministrom zdravotníctva koordinujeme očkovanie na území kraja. Základom je odbremeniť nemocnice a ich personál. Preto v našom pláne ako dostať vakcináciu bližšie ku všetkým záujemcom počítame s ambulantnými lekármi a sestrami. Sme pripravení postupne spustiť očkovanie širokej verejnosti vo veľkokapacitných centrách v niekoľkých mestách. Po Trnave prirodzene pôjde o Dunajskú Stredu a Skalicu. Budeme pri tom spolupracovať s miestnymi samosprávami, no všetko záleží od počtu dostupných vakcín. Momentálne pracujeme s informáciou, že sa ich dodávky zvýšia v priebehu marca a apríla,“ avizoval župan.