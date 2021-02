Tribúna často praskala vo švíkoch

S odchodom vedenia klubu skončila vo Veľkých Kostoľanoch aj krajská súťaž.

20. feb 2021 o 10:33 Martina Radošovská

V. KOSTOĽANY. Prinášame vám ďalšiu časť nášho FUTBALOVÉHO SERIÁLU o kluboch, ktoré kedysi pôsobili vo vyšších súťažiach alebo sa z futbalovej mapy úplne vytratili. Pozreli sme sa na to, prečo sa tak stalo a ako fungujú dnes.

Dlhoročný účastník krajských súťaží z Veľkých Kostolian nečakane skončil v 5. lige Západ a do jarnej časti sa neprihlásil. Za pádom klubu stál odchod dlhoročného vedenia. Svoju novú éru začali Kostoľany písať minulú sezónu pod novým vedením a v najnižšej oblastnej súťaži.

Rok 2019 bol pre klub zlomovým rokom. Niesol sa v duchu 90. výročia futbalovej činnosti v obci, ktoré však oslávili netradične, a to úplným „prevratom“.

Sezóna 2012/2013 bola pre Kostoľany jednou z vydarených. Mužstvo, ktoré niekoľko rokov pôsobilo v 5. lige Západ, malo na dosah postup do štvrtej ligy. Radosť sa však nekonala, v baráži o vyššiu súťaž prehrali po predĺžení so Šimonovanmi 1:2.

Postupové ambície sa vynorili opäť v sezóne 2016/2017, kedy sa po jesennej časti umiestnili Kostoľany na treťom mieste a na lídra tabuľky strácali len bod. Mužstvu sa podarilo splniť cieľ a pod vedením trénera Ľubomíra Chudého si vybojovali miesto v štvrtej lige.

O problémoch sa hovorilo

Postupovú eufóriu však po prvých kolách vo vyššej súťaži vystriedalo „vytriezvenie“. Nepomohlo ani dopĺňanie kádra, Kostoľany sa po nevýrazných výsledkoch v súťaži neudržali a po roku vypadli späť do 5. ligy.

Po neúspešnej sezóne prišla zmena na trénerskom poste. Dlhoročného trénera Ľubomíra Chudého, ktorý dnes pôsobí v Maduniciach (7. liga), vystriedal Andrej Adamčík, obmeny nastali aj v hráčskom kádri. Cieľom mužstva bolo v ročníku 2018/2019 hrať o popredné priečky, no prvé výsledky tomu nenaznačovali.

Postup Veľkých Kostolian do 4. ligy SZ. (zdroj: archív klubu)

Jesennú časť napokon ukončilo mužstvo v strede tabuľky, no čoraz viac a intenzívnejšie sa hovorilo o problémoch v klube. Tie sa na konci roku 2018 naplnili.

Z klubu ohlásilo odchod vedenie, predseda Michal Podolan a tajomník Miroslav Maco. Obaja sa na chode klubu podieľali dlhé roky aj finančne. Vo funkcii predsedu pôsobil Michal Podolan od roku 2011, no v klube sa angažoval takmer 25 rokov. Za dôvodmi ich odchodu stála časová zaneprázdnenosť, rastúca finančná náročnosť klubu, ako aj zhoršujúci sa prístup hráčov.

Bývalé vedenie svoje zámery včas oznámilo hráčom, ako aj obci. Aby klub mohol naďalej regulárne fungovať, bolo potrebné zostaviť nové vedenie. Všetko naznačovalo, že sa tak stane, vízie sa však nenaplnili.

Napokon Michal Podolan podal klubu ešte pomocnú ruku, aby sa vyhli tomu najhoršiemu scenáru. Do konca sezóny 2018/2019 zostal vo vedení, zastrešil však už iba mládež. Počas zimnej prestávky sa hráči Veľkých Kostolian rozchytali ako teplé rožky a bolo jasné, že mužstvo do jarnej časti nenastúpi. Na pol sezóny tak seniorský futbal vo Veľkých Kostoľanoch zanikol.

Dobre vybavený areál

Futbalový areál klubu prešiel počas vedenia Michala Podolana a Miroslava Maca mnohými zmenami. Najskôr sa na tréningovom ihrisku vybudovalo čiastočné osvetlenie, neskôr pod hracou plochou spravili novú drenáž, vybudovali automatické zavlažovanie a nanovo vysiali trávu. Ihrisko predĺžili o desať metrov tak, aby spĺňalo európske parametre. Niektoré stavebné práce si v klube robili svojpomocne.

Neskôr prišli na rad nové striedačky, ako aj prekrytie diváckej tribúny, ktorá hlavne v postupovej sezóne a na pohárových zápasoch praskala vo švíkoch. Ambíciou vedenia bolo priviesť na dobre vybavený štadión aj väčšie mužstvá či mládežnícke reprezentácie.

Rekonštrukciu areálu pokrývalo vedenie klubu vo väčšine zo súkromných zdrojov, pomoc im poskytli aj podnikatelia z obce.

V roku 2014 vybudovali v areáli štadióna dvojposchodovú budovu, kde sa nachádza sociálne zariadenie, trénerská miestnosť, nová šatňa aj posilňovňa. Na výstavbe sa finančne spolupodieľala aj obec, klubu sa podarilo určitú čiastku získať aj vďaka dotácii, no opäť musel siahnuť aj do vlastného vrecka.

Nová éra

V sezóne 2019/2020 začali vo Veľkých Kostoľanoch písať novú históriu klubu, s novým vedením a novým mužstvom. Po polroku ohlásil klub reštart mužského futbalu v obci a pred štartom novej sezóny stihli v klube zorganizovať aj oslavy spomínaného 90. výročia. Predsedom klubu sa stal Dušan Filip, podpredsedom Miroslav Urban, ktorý pri mužoch zastáva aj úlohu hrajúceho trénera, tajomníkom Jozef Koreň.

Mužstvo Veľkých Kostolian na halovom turnaji O pohár predsedu ObFZ Trnava v sezóne 2019/2020 (zdroj: Martina Radošovská)

Mužskú kategóriu sa rozhodli obnoviť hlavne kvôli mládeži. „Chceli sme, aby futbal v obci nezanikol úplne a najmä kvôli mládeži. V obci nie je príliš veľa športových možností pre deti, okrem toho sa v klube snažíme mládež vychovávať,“ uviedol člen nového vedenia Miroslav Urban.

V klube stavili na skúsených hráčov, ktorí boli ochotní Kostoľanom pomôcť, ale aj mladú krv v podobe odchovancov. Mužstvo, ktoré v minulosti okúsilo aj tretiu ligu a dlhé roky pôsobilo v krajských súťažiach, muselo začať od najnižšej súťaže, teda ôsmej ligy.

Už v prvej sezóne si uložili tie najvyššie ciele, a to postup. Jednak to bolo kvôli odchovancom, ktorí pôsobili vo vyšších súťažiach v okolitých kluboch, no ôsma liga ich k návratu príliš nelákala, na druhej strane to bola aj slabá atraktivita súťaže.

„Niektoré mužstvá majú dobré kádre, no úroveň ligy, ako aj ihrísk či štadiónov v niektorých kluboch nie je najlepšia a chalani sú zvyknutí na iné podmienky. Aj to bol dôvod, prečo sme sa chceli posunúť o ligu vyššie čo najskôr,“ objasnil ambície mužstva ešte minulú sezónu Urban.

Svoje ciele mužstvo začalo v lige napĺňať. Po jesennej časti skončili Veľké Kostoľany v tabuľke na prvom mieste, no dobre rozbehnutý ročník prerušila pandémia koronavírusu. Napokon však zo strany Oblastného futbalového zväzu Trnava prišla pre Kostoľany ako lídra súťaže postupová možnosť do siedmej ligy, ktorú využili

Napriek tomu, že Miroslav Urban sa pred štartom novej sezóny 2020/2021 vyjadril, že Kostoľany nepôjdu bojovať o postup, ale zamerajú sa skôr na stabilizáciu kádra, mužstvo počas jesene dosahovalo dobré výsledky a umiestnilo sa na 4. mieste. Jesenná časť sa však skončila predčasne a nateraz je otázne, či sa sezóna v nižších súťažiach na jar vôbec rozbehne.

Na dobre vybavený futbalový areál sa vo Veľkých Kostoľanoch postupne vracajú v čoraz väčšom počte aj fanúšikovia.