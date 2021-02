Metre kvária zákazníkov i obchodníkov

Od minulého týždňa platí opatrenie, že jeden zákazník pri nakupovaní „spotrebuje“ 25 metrov štvorcových predajne. Obchodníci tvrdia, že je to prehnané.

20. feb 2021 o 7:45 Peter Briška

TRNAVA. Rady ľudí, postávajúcich na parkovisku pred obchodom, a pracovník SBS, ktorý púšťa priebežne dnu v závislosti od toho, ako sa kto vybaví. Od minulého týždňa to zažili azda všetci na vlastnej koži.

Aktuálne opatrenia v okresoch Trnava, Hlohovec a Piešťany totiž vymedzili 25 metrov štvorcových z celkovej plochy prevádzky na jedného zákazníka. V reáli to znamená, že ich naraz môže nakupovať asi o polovicu menej ako doteraz. Zisťovali sme, ako sa s tým obchody vysporiadali i to, či nariadenia niekto kontroluje.

Nadšení nie sú

Na našom Facebooku MY Trnava sme sa v ankete pýtali ľudí, aké mali s tým skúsenosti, respektíve, či nákupy kvôli opatreniam nejako obmedzovali. V priebehu jedného dňa reagovalo viac ako 50 respondentov. Po minulotýždňových skúsenostiach s nakupovaním to drvivej väčšine z nich nevyhovuje, našli sa aj takí, čo to akceptujú.

Ďalší zasa poukázali aj na to, že malé obchody, kde sa dá veľmi jednoducho ustriehnuť počet zákazníkov, sú zatvorené a veľké obchodné reťazce zasa otvorené. Tvrdia, že to má dopad hlavne na malých živnostníkov.

Na opatrenia sme sa spýtali aj nemenovanej predavačky obchodného reťazca.

„Prísne sa to u nás dodržiava, vychádza to na približne 40 ľudí v predajni. Doteraz to bol dvojnásobok,“ uviedla. Počet zákazníkov kontroluje zamestnanec strážnej služby, ak však má prestávku či si potrebuje odbehnúť na toaletu, musí ho zastúpiť niekto z predavačov.